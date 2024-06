Disa fakte marramendëse rreth ëndrrave

Pavarësisht nëse e mbani mend apo jo, ëndërroni çdo natë. Ndonjëherë ato janë të bukura, herë të tjera të trishtuara, shpesh të çuditshme dhe nëse jeni me fat, herë pas here do të shihni një ëndërr seksi. Ndërkohë që ekspertët janë ende të ndarë në kuptimin e ëndrrave tona, hulumtimi na ka dhënë disa informacione shumë tërheqëse për ëndrrat.

1-Ëndrrat më të gjata ndodhin në orët e mëngjesit.

2-Ju keni më shumë gjasa të ëndërroni për seksin nëse flini fytyrën poshtë.

3-Burrat ëndërrojnë seks me partnerë të shumtë dy herë më shumë se femrat.

4-Ëndrrat e pikëllimit, të cilat janë ëndrra për të dashurit e vdekur, janë më të zakonshme gjatë pushimeve.

5-Rreth 3 për qind e të rriturve kanë tmerre të natës.

6-Njerëzit e verbër shohin imazhe në ëndrrat e tyre.

7-Të gjithë ëndërrojnë, duke përfshirë edhe kafshët shtëpiake.

8-Disa besojnë se ëndrrat mund të parashikojnë të ardhmen, megjithëse nuk ka prova të mjaftueshme për ta vërtetuar atë.

9-Ëndrrat negative janë më të zakonshme se ato pozitive.

10-Sharjet janë një dukuri e zakonshme në të folurit në gjumë.

11-Rreth 8 për qind e popullatës së përgjithshme përjeton pralizë gjumi, e cila është paaftësia për të lëvizur kur jeni në një gjendje midis gjumit dhe zgjimit.

12-Gratë kanë dy herë më shumë gjasa të shohin ëndrra seksuale me personazhe publike në krahasim me burrat.