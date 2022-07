Deti i shkëlqyer për trupin dhe mendjen: ja përfitimet e tij

Merr frymë lirisht!

Përfitimi i parë dhe më i dukshëm që na jep deti qëndron në ajrin që thithim. Aroma e kripës na godet në momentin e parë me një ndjesi lehtësie. Kjo për shkak të pranisë në ajër të joneve të ngarkuar negativisht dhe substancave të ndryshme, duke përfshirë natriumin, jodin, kaliumin dhe magnezin, të çliruar nga valët që. Për këtë mund të jetë shumë e dobishme të ecësh në breg, veçanërisht nëse deti është i trazuar dhe të marrësh frymë thellë.

Në fakt, jodi i detit ka efekte të rëndësishme pastruese në traktin respirator, duke filluar nga ato të fëmijëve dhe është shumë i dobishëm në trajtimin dhe parandalimin e sëmundjeve të ndryshme, duke përfshirë bronkitin, ftohjet e përsëritura, sinusitin.

Për lëkurën

Një zhytje freskuese në det është e mirë për lëkurën. Uji i kripur, në fakt, ndihmon për të ribalancuar epidermën dhe për t’i dhënë asaj një pamje më të butë dhe më të ndritshme. Ajo ka një efekt të dobishëm në disa patologji si psoriasis dhe shumë forma të ekzemës.

Për më tepër, uji i detit, falë pranisë së kripës, përbën një piling të vërtetë natyror, falë të cilit mund të shpëtojmë nga qelizat e vdekura të pranishme në gjendjet më sipërfaqësore të lëkurës, duke e lënë lëkurën të lëmuar dhe të tonifikuar. Më pas duke alternuar momentet në diell dhe zhytje të shpeshta freskuese, do të tonifikojmë indet dhe do të favorizojmë riaktivizimin e mikroqarkullimit.

Muskujt

Të luash në det, të notosh, të zhytesh, ose thjesht të qëndrosh në ujë duke e lënë veten të freskoheni nga dallgët janë aktivitete që kanë një efekt të rëndësishëm tonifikues në muskuj. Nëse përfshihemi në aktivitete lëvizjeje do të marrim të njëjtat efekte si një seancë fitnesi; nëse thjesht e lëmë veten të lahemi nga dallgët vogla në breg, do të shijojmë një masazh të mrekullueshëm në trup, në një hidromasazh natyral fantastik.

Një aktivitet tjetër jashtëzakonisht i dobishëm është ecja në vijën bregdetare, mundësisht me ujin në lartësinë e kycit. Në këtë rast do të kemi një masazh limfatik perfekt, shumë i dobishëm për riaktivizimin e qarkullimit të këmbëve, përmirësimin e tonit të indeve dhe muskujve të gjymtyrëve të poshtme dhe luftimin e celulitit, pasi “lëkura e urryer e portokallit” varet shumë nga keqfunksionimi i mikroqarkullimit lokal.

Sistemi imunitar

Duke qenë se jeni me rroba banje ose në çdo rast me rroba shumë të vogla në breg të detit, jemi në kushtet më të mira për të ekspozuar lëkurën në rrezet e diellit, me një avantazh të madh për sintezën e vitaminës D. Sic dihet kjo molekulë nuk mund të përthithet veçse në një masë të vogël nëpërmjet ushqimit; mënyra e vetme për të pasur mjaftueshëm është ekspozimi ndaj dritës së diellit.

Për këtë arsye, pas masave të domosdoshme në ditët e para të pushimeve për të shmangur djegiet e dhimbshme, këshillohet që të ulim paksa faktorin mbrojtës të kremit tonë: kremrat kundër diellit, në fakt, parandalojnë që rrezet UV të arrijnë tek ne, por në këtë mënyrë ato gjithashtu ndërhyjnë në sintezën e vitaminës të sjellë nga dielli, thelbësore për shëndetin e kockave tona dhe për funksionimin e duhur të sistemit imunitar.

Mendja

Të qenit buzë detit ka edhe efekte të rëndësishme në humor, me përfitime pothuajse të menjëhershme. Fakti i thjeshtë i uljes dhe shikimit të valëve ka një efekt qetësues që lehtëson ankthin dhe nxit qetësinë mendore. Fakti i të qenit i zhytur në ngjyrën blu, e cila për kromoterapinë sjell qetësinë dhe paqen e brendshme, tingulli ritmik i valëve dhe ndjenja e të qenit sërish një fëmijë i vogël, kanë fuqinë të lehtësojnë gjendjet e ankthit dhe të nxisin humorin pozitiv.

Të ndalosh për të medituar buzë detit ose të bësh joga në plazh, ndoshta në perëndimin e diellit ose në lindjen e diellit, për të shijuar një atmosferë edhe më emocionuese dhe tërheqëse, mund të jetë e dobishme për zbutjen e niveleve të stresit.

Efektet anësore

Janë të rralla rastet kur ajri i detit ka një efekt negativ, por ka disa sëmundje për të cilat qëndrimi në det mund të jetë i dëmshëm.

Për shembull, ata që vuajnë nga probleme të rënda kardiologjike, ose nga hipertensioni i rëndë, apo edhe nga problemet vaskulare në këmbë, do të bënin më mirë të shmangnin qëndrimet në det, të paktën në zonat oqeanike ose shkëmbore.

Thuhet shpesh se ata që vuajnë nga hipertiroidizmi duhet të shmangin pushimet në plazh, sepse jodi i pranishëm në ajër mund të jetë i dëmshëm: në fakt është mbi të gjitha nxehtësia që krijon disa vështirësi, ndërsa jodi është i pranishëm në ajër dhe në ujë nuk ka efekt në tiroide.