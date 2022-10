Dëshironi një djalë apo një vajzë? Shkencëtarët kanë zbuluar se si të përcaktoni gjininë e një fëmije

Shkencëtarët kanë zbuluar se si mund të përcaktoni gjininë e fëmijës.

Disa prindër presin një vajzë, disa një djalë, dhe gjinia e fëmijës është sigurisht e rëndësishme.

Kur lind një fëmijë, ai trashëgon gjysmën e materialit gjenetik nga nëna dhe gjysmën tjetër nga babai. Nënat kanë dy kromozome seksuale x, ndërsa baballarët përmbajnë një kombinim të xy. Gjatë konceptimit, nëse fetusi trashëgon një kromozom x nga babai, do të jetë një vajzë, dhe nëse trashëgon një kromozom y, do të lindë një djalë, shkruan albeu.com.

Koha e konceptimit dhe gjinia e fëmijës

Në shumicën e rasteve, cikli tek femrat zgjat 28 ditë, dhe ovulimi ndodh në gjysmë të ciklit, në ditën e 14-të. Ndodh kur një spermatozoid me një kromozom x ose y arrin vezën dhe e fekondon atë.

Duke marrë parasysh të gjitha këto fakte, shkencëtarët besojnë se:

1. Nëse doni një vajzë, duhet të kryeni marrëdhënie katër ditë para ovulacionit, në mënyrë që spermatozoidet, të cilat janë më të ngadalta, të arrijnë vezën deri në ditën e ovulacionit. Është shumë e rëndësishme që të praktikoni marrëdhënie vetëm katër ose pesë ditë para ovulacionit dhe më pas të bëni një pushim.

2. Nëse planifikoni një djalë, praktikoni marrëdhëniet sa më afër ditës së ovulacionit dhe një ditë para ovulacionit. Në këtë mënyrë, spermatozoidi arrin më shpejtë me kromozomin y do të jetë e para që do të arrijë vezën dhe do ta fekondojë atë.