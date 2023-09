Cili është numri juaj me fat sipas shenjës së horoskopit?

Thjesht shfletimi i shenjave të diellit për të parë horoskopin tuaj për ditën ose javën është thjesht gërvishtje e sipërfaqes së astrologjisë, e cila ka evoluar në një praktikë të nuancuar, nëse është paksa e ndërlikuar, pas shekujsh studimi dhe diskutimi në këtë rrymë. Përveçse të dish se cilat tipare të personalitetit mund të tërhiqeni tek një person tjetër, astrologjia gjithashtu zhytet thellë në aspekte si gurët e çmuar, numrat dhe ngjyrat që prekin individët. A e dini se edhe shenja juaj e horoskopit ka një numër me fat? Lexoni për të zbuluar tuajat.

Dashi (21 Mars – 19 Prill)

Shenja e parë e zodiakut është ambicioze dhe e shtyrë, pasi sundohet nga planeti i pohimit, Marsi. Numri me fat për këtë shenjë kardinale të zodiakut të simbolizuar nga dashi është gjashtë. Kjo do t’u garantojë atyre sukses financiar dhe fat të mirë në jetë. Përveç këtij numri, nëntë konsiderohen gjithashtu të favorshme për ta pasi simbolizon rritjen shpirtërore të shenjës.

Demi (20 Prill – 20 Maj)

Kjo shenjë e tokës e simbolizuar nga demi qiellor drejtohet nga planeti i dashurisë dhe parasë, Venusi. Tiparet e tyre të qenësishme përfshijnë gjetjen e ngushëllimit në gjërat materiale dhe ata duan gjithçka luksoze dhe dëshirojnë pasurinë në përgjithësi. Numrat pesë dhe gjashtë janë të përsosur për këtë shenjë pasi garantojnë prosperitet financiar dhe gjithashtu mirëqenie mendore.

Binjakët (21 maj – 20 qershor)

Kjo shenjë e ndryshueshme e ajrit është inteligjente, kurioze dhe flutura sociale e rrotës së zodiakut. Të simbolizuar nga Binjakët, ata sundohen nga planeti i komunikimit, Mërkuri. Numri pesë konsiderohet si numri me fat i zodiakut për ta pasi ushqen natyrën e tyre energjike dhe të zgjuar.

Gaforrja (21 qershor – 22 korrik)

Kjo shenjë kardinale e ujit është shenja më emocionale e të gjithë zodiakut dhe simbolizohet nga gaforrja. Me Hënën si planetin e saj sundues, numri me fat për Gaforren është dy, pasi përfaqëson fuqinë e partneritetit. Jeta familjare dhe familjare janë shumë të rëndësishme për këtë shenjë të zodiakut, dhe numri dy tregon nevojën e Gaforres për marrëdhënie me saktësi.

Luani (23 korrik – 22 gusht)

Kjo shenjë karizmatike zjarri me modalitet fiks simbolizohet nga luani. Ai udhëhiqet nga Dielli dhe konsiderohet të jetë udhëheqësi natyror i zodiakut. Prandaj, numri me fat për Luanët është numri një. Ata kanë për qëllim të udhëheqin grupin dhe të sjellin një efekt pozitiv në zodiakët e tjerë.

Virgjëresha (23 gusht – 22 shtator)

Kjo shenjë e zodiakut quhet perfeksionist për shkak të natyrës së saj të përpiktë dhe të orientuar drejt detajeve. Tre është një numër me fat për ta, dhe personifikon një qasje praktike dhe një qasje strukturore ndaj jetës. Ky numër u sjell atyre shumë dashuri dhe fat në jetë.

Peshorja (23 shtator – 22 tetor)

Kjo shenjë sundohet nga planeti i dashurisë dhe parave, Venusi dhe kërkon simetri dhe rregull në përgjithësi. Prandaj, numri shtatë është i lidhur me këtë shenjë të zodiakut për t’i bërë ata të ndihen të përqendruar dhe në paqe me veten e tyre.

Akrepi (23 tetor – 21 nëntor)

Akrepi është një shenjë fikse e ujit e sunduar nga planeti Pluton, i cili ka një konotacion pak të errët, por është i njohur për fuqitë e tij transformuese. Numri tetë është numri me fat i zodiakut për këtë shenjë të keqkuptuar por intensive. Ky numër apelon tek vetja e tyre jashtëzakonisht intuitive, emocionalisht e thellë dhe inteligjente.

Shigjetari (22 nëntor – 21 dhjetor)

Shigjetari është shenja e fundit e zjarrit e simbolizuar nga shigjetari, dhe brezi i tyre aventuresk është tipari i tyre karakteristik. Të sunduar nga planeti Jupiter, ata janë të ndryshueshëm në modalitetin e tyre. Ata kërkojnë entuziazëm dhe eksitim nga fjala go, dhe tre është numri i tyre me fat. Ajo tërheq natyrën e tyre shumë eksituese dhe konsiderohet të jetë e dobishme për natyrën e tyre punëtore.

Bricjapi (22 dhjetor – 19 janar)

Kjo shenjë e fundit tokësore e zodiakut udhëhiqet nga planeti Saturn dhe udhëhiqet nga rregulla dhe rregullore. Numri katër konsiderohet me fat për këtë shenjë të disiplinuar, kardinal pasi nxjerr në pah stabilitetin dhe sinqeritetin. Ky numër gjithashtu simbolizon nevojën e Bricjapit për të qenë përgjegjës.

Ujori (20 janar – 18 shkurt)

Progresive dhe revolucionare, kjo shenjë e fundit e ajrit drejtohet nga planeti Urani dhe dihet se ka një qasje shumë humane e cila përfiton të mirën më të madhe. Numri me fat i kësaj shenje fikse është 11, pasi thuhet se u sjell atyre shumë dashuri dhe fat dhe shkon shumë mirë me ambiciet dhe ëndrrat e tyre.

Peshqit (19 shkurt – 20 mars)

Kjo shenjë thellësisht medituese simbolizohet nga numri shtatë me fat. Kjo shenjë e ujit është e ndryshueshme në tendencë dhe përfaqësohet nga peshq binjakë që notojnë në drejtime të kundërta. Ata në përgjithësi kanë një prirje të qetë dhe janë intuitivë dhe paqësorë. Numri shtatë nxjerr në pah këto cilësi dhe plotëson tiparet dhe cilësitë e tyre të brendshme.