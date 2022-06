Cila është perimja më e mirë për të humbur peshë?

Ju keni përfshirë në dietën tuaj kombinimet më të mira të ushqimeve për humbje peshe. Ju keni adoptuar në jetën tuaj të përditshme këshillat ushqyese që ju ndihmojnë të humbni peshë më shpejt. Ju keni hequr dorë nga disa zakone për të humbur yndyrën e barkut Në të gjitha këto, aleati juaj, edhe nëse nuk e dinit është një nga perimet më të njohura. Arsyeja e specave.

Pse specat janë perimet më të mira për të humbur peshë

Kanë kalori minimale

Një filxhan speca të grirë ka vetëm 39 kalori. Specat mund të përdoren në gatim në mënyra të ndryshme. Janë të shijshme, ngopëse dhe me pak kalori. Karakteristikat që i bëjnë ato një zgjedhje të shkëlqyer për humbje peshe.

Specat janë një burim i mirë i fibrave

Përveçse janë të ulëta në kalori, specat përmbajnë edhe 3 gram fibra për filxhan dhe janë natyralisht të pasura me ujë. Një përmbledhje e madhe e studimeve lidhi marrjen më të lartë të kalorive, të pasura me fibra dhe ujë, me rritjen e humbjes së peshës.

Një burim i shkëlqyer i vitaminës C.

Një tjetër avantazh i specave në kapitullin “humbje peshe”, është përmbajtja e tyre në vitaminë C. Një filxhan piper i kuq siguron gjithashtu 190 mg vitaminë C, që është më shumë se dyfishi i dozës së rekomanduar ditore për të rriturit. Një studim përkatës ka treguar se të rriturit me marrjen e duhur të vitaminës C djegin 25% më shumë yndyrë gjatë stërvitjes sesa të rriturit që nuk merrnin sasi të mjaftueshme të vitaminës C.

Si të shtoni më shumë speca në dietën tuaj për të humbur peshë

Nëse dëshironi të shtoni më shumë speca në dietën tuaj, mundësitë janë pothuajse të pafundme. Të gatuara ose të papërpunuara. Në sallata, smoothie, omëletë, si shoqërues i humusit. Çdo ushqim, me shtimin e disa specave, gjithashtu mund të bëhet më i shijshëm dhe t’ju ndihmojë të humbni peshë.

A ka rëndësi ngjyra?

Specat e verdhë, portokalli dhe të kuq vijnë nga e njëjta bimë si specat jeshil. Ata janë vetëm pak më të pjekur. Të gjitha speciet janë të ngjashme në kalori dhe makronutrientë, kështu që ju mund, pa frikë, thjesht të zgjidhni varietetin që ju pëlqen më shumë.

Në këtë pikë thjesht ju bëj të ditur, se pigmentet që i japin kësaj perime ngjyrat e ndryshme, lidhen me përfitime të ndryshme shëndetësore. Për shembull, specat portokalli janë një burim i mirë i antioksidantit lutein, i cili mendohet se redukton inflamacionin, ndërsa specat e kuq janë një burim i shkëlqyer i beta-karotenit, i cili promovon shëndetin e syve dhe ju jep një nxirje natyrale . Përzierja e tyre mund t’ju ndihmojë të forconi trupin tuaj me një shumëllojshmëri të gjerë të lëndëve ushqyese.