Çfarë vjen me 2022? Tendencat e xhinseve që do t’ju fiksojnë (FOTO LAJM)

Me Vitin e Ri vijnë dhe tendenca të reja, referenca nga dekadat e kaluara por dhe dizajne krejtësisht moderne. Sigurisht, ndër të preferuarat janë tendencat e xhinseve, një pjesë e përjetshme e modës. Por, cilat do të jenë siluetat dhe linjat që do të vishen në vitin 2022?

Çfarë ngjyrash dhe modelesh të ndryshme do të shohim në vitrinat e dyqaneve dhe në rrugë? Një gjë është e sigurt: të jemi të informuar, të identifikojmë trendin që na përshtatet dhe që i përgjigjet stilit dhe karakterit tonë dhe ta shijojmë vitin e ri me rehati dhe elegancë, gjithmonë në modë.