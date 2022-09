Çfarë mund të pastroni me vaj ulliri?

Vaji i ullirit është më shumë se një përbërës i kuzhinës, ai mund të jetë gjithashtu një agjent i shkëlqyer pastrimi që ushqen sipërfaqet dhe largon njollat, yndyrat dhe papastërtitë.

Edhe pse sigurisht që nuk do të përdorni shishe të shtrenjta vaji, mund të blini një sasi më të madhe vaji më të lirë që më pas do ta përdorni vetëm për pastrim.

Pajisje inoks

Hiqni yndyrën me uthull alkooli, më pas përdorni pak vaj ulliri dhe fërkojeni pajisjen me lëvizje rrethore me një leckë për të hequr papastërtitë dhe për t’i kthyer shkëlqimin.

Karrige lëkure

Vaji i ullirit dhe vajra të tjerë të presimit të ftohtë mund të heqin gërvishtjet, të rivendosin ngjyrën dhe t’u japin shkëlqim karrigeve prej lëkure të konsumuara, si dhe këpucëve dhe sendeve të tjera prej lëkure. Thjesht hidhni pak vaj në një leckë të butë dhe fërkojeni butësisht.

Dollapët e kuzhinës

Vaji gjithashtu mund të rivendosë shkëlqimin e sipërfaqeve prej druri. E përziejmë me disa pika lëng limoni dhe me të fshijmë dollapët, tavolinat dhe karriget prej druri.

Tigan

Nëse keni ushqim të ngjitur në tigan, mund të bëni eksfolim duke përdorur kripë të trashë dhe vaj ulliri për të hequr mbetjet dhe për të lustruar sipërfaqen e tiganit.

Takëme argjendi

Ngadalësoni errësimin e tij me një shtresë mbrojtëse vaj ulliri duke e lustruar thjesht me një leckë të butë me disa pika vaj mbi të.