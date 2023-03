Çfarë i ndodh trupit tuaj nëse humbni 5 kilogram në javë?

Të gjithë e dimë se të kesh një peshë të ekuilibruar është e mirë për shëndetin tonë. Por shumë herë ky besim çon në dëshirën për të humbur shumë peshë në një periudhë të shpejtë kohore dhe më pas gjërat bëhen më të ndërlikuara sepse ne nuk do të marrim rezultatet që kërkojmë vërtet.

Çfarë i bën trupit tuaj humbja e shpejtë e peshës?

Po, është absolutisht e mundur të humbni 5 kilogramë në një javë. Por kjo nuk do të thotë se është një ide e mirë ose se do të zgjasë. Le të themi se po vjen vera ose një ngjarje e rëndësishme. Sigurisht, ju dëshironi të dukeni sa më mirë. Nuk ka asgjë të keqe me këtë. Por në shumicën e rasteve ju ndiqni këshillat e të famshmëve dhe guruve të shëndetit për të humbur peshë shpejt. Ndoshta ju hani vetëm perime për një javë. Ose i hiqni të gjitha karbohidratet dhe filloni të ushtroheni tepër. Dhe në fund të fundit, ndoshta i keni humbur ato 5 kilogramë në vetëm një javë. Por kjo humbje peshe ka të ngjarë të mos jetë afatgjatë.

Dhe kjo sepse humbja e shpejtë e peshës është shpesh rezultat i humbjes jo vetëm të yndyrës, por edhe të ujit dhe masës muskulore. Që humbja e peshës të jetë e suksesshme dhe e qëndrueshme, ju duhet të digjni yndyrën dhe të ruani muskujt. Dhe kjo do të marrë kohë dhe përkushtim.

Pasojat e dietave strikte

Shpesh, zgjedhja jonë e parë nëse duam të humbim disa kilogramë shpejt është të kufizojmë ndjeshëm marrjen e kalorive. Heqja e kalorive për një periudhë të shkurtër kohore padyshim do të ketë ndikim në peshën tuaj. Por kjo nuk është diçka që mund ta bëni në planin afatgjatë. Ju nuk do t’i përmbaheni një diete me 500 kalori për një kohë të gjatë.

Këto rregullime janë ndryshime në metabolizmin e trupit tuaj të krijuara për t’ju parandaluar të humbni peshë. Ato janë mbrojtje të programuara në mënyrë evolucionare për të na mbrojtur nga kërcënimi i urisë.

Pra, pasi keni qenë në dietë për shtatë ditë dhe keni humbur ato 5 kilogramë, çfarë ju ka mbetur? Një oreks i pangopur. Energji e ulët. Dobësi. Në përgjithësi: I gjithë ky privim do t’ju bëjë të hani më shumë dhe të ushtroheni më pak.

Nuk është këshilla që dëshironi të dëgjoni, por humbja e qëndrueshme e peshës kërkon kohë. Kjo është e vërteta e qartë. Duhet kohë që trupi juaj të përshtatet me rutinat tuaja të reja dhe të rehatohet me idenë e humbjes së peshës.

Humbja graduale e peshës dërgon sinjale në trupin tuaj se gjithçka është mirë dhe ju lejon të merrni kontrollin. Rekomandohet që të synoni të humbni një kilogram në një kile në javë. Por edhe me këtë udhëzim, të gjithë do t’i përgjigjen humbjes së peshës pak më ndryshe, kështu që edhe nëse një kilogram në javë është qëllimi i përgjithshëm, humbja e peshës mund të duket ndryshe për të gjithë, dhe kjo është normale.