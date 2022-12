Çfarë fshihet pas dëshirës për të ngrënë ushqime të kripura?

Këto lëndë ushqyese luajnë gjithashtu një rol të rëndësishëm në ekuilibrin e lëngjeve, pH të gjakut dhe funksionin nervor. Nëse trupi juaj ka “mall për kripë”, mund të jetë mënyra e trupit tuaj për t’ju thënë se i ka mbaruar lëndët ushqyese të kripës, ose thjesht mund të lidhet me zakonet tuaja të të ngrënit ose hormonet, shkruan Real Simple.

Dehidratim

Meqenëse natriumi dhe kloruri janë të nevojshëm për ekuilibrin e lëngjeve në trup, dehidrimi mund të shkaktojë nevojën për më shumë kripë. Kjo është mënyra e trupit tuaj për t’ju thënë të hani ose pini më shumë natrium dhe klorur që mund të ndihmojnë në përmirësimin e statusit tuaj të hidratimit. Përveçse të hani më shumë kripë, mund të dëshironi të pini më shumë ujë për të përmirësuar më tej hidratimin tuaj. Kur jeni të dehidratuar, mund të vëreni disa simptoma të tjera përveç dëshirës për ushqime të kripura: dhimbje koke, ulje të urinimit, letargji dhe ndjenjë etjeje.

Lodhja

Kur jeni të privuar nga gjumi, oreksi juaj mund të duket i pangopur dhe aftësia juaj për të injoruar një dëshirë mashtruese bëhet më e dobët. Ashtu si me stresin, hormonet tuaja luajnë një rol këtu. Hormonet kortizol, leptin, grelin dhe serotonin nxisin urinë dhe inkurajojnë dëshirën tuaj për ushqim që ju bën të ndiheni mirë. Pra, bëni gjithçka që është në fuqinë tuaj për të fjetur mjaftueshëm çdo natë.

Stresi

Një gjendje tjetër ku përfshihen hormonet mund të jetë arsyeja pse keni dëshirë për ushqime të kripura – stresi. Hormoni kryesor që ndihmon trupin tuaj të përballet me stresin quhet kortizol. Ky hormon lirohet nga gjëndrat mbiveshkore si përgjigje ndaj stresit dhe ndryshon funksionet e trupit, presionin e gjakut, rrahjet e zemrës dhe madje edhe përdorimin e glukozës për të ndihmuar trupin. Një studim në Journal of Neuroscience sugjeron që njerëzit me nivele më të larta të natriumit në gjak, i njohur gjithashtu si hipernatremia, çlirojnë më pak kortizol kur përjetojnë stres.