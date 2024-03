Çfarë është terapia me ujë të ftohtë? Një udhëzues i detajuar shkencor

Po “lundroni” në Instagram dhe me siguri do të shihni video të njerëzve që futen në vaska të mbushura me akull dhe ujë të ftohtë, duke bërë dush të ftohtë ose duke u zhytur në liqene alpine të ngrira. Zhytja e trupit tuaj në ujë që ftoh kockat është në fakt një praktikë e vjetër e njohur si terapi me ujë të ftohtë, një lloj krioterapie.

Sipas hulumtimit, terapia me ujë të ftohtë është përdorimi i ujit për të menaxhuar sëmundjet. Ndërsa ka një histori të gjatë, përdoret kryesisht për të përshpejtuar shërimin pas një dëmtimi, për të lehtësuar dhimbjet e kyçeve dhe muskujve dhe për të shpejtuar rikuperimin nga stërvitja, ndër përfitimet e tjera të mundshme shëndetësore.

Hulumtimi mbi këtë temë përgjithësisht është fokusuar në dhimbjen, parandalimin dhe rikuperimin e dëmtimeve muskulare dhe terapia me ujë të ftohtë konsiderohet një terapi plotësuese duke pasur parasysh se është një fushë në zhvillim. Lexoni për të mësuar rreth përfitimeve të mundshme shëndetësore dhe rreziqeve të mundshme të qasjeve me ujë të ftohtë për përdorime shëndetësore dhe mjekësore, dhe për të vlerësuar nëse kjo terapi ia vlen të diskutohet me mjekun tuaj.

Historia e terapisë me ujë të ftohtë

Kulturat në mbarë botën kanë përdorur terapinë me ujë të ftohtë për mijëra vjet. Për shembull, zhytja në ujë të ftohtë u përdor për qëllime terapeutike dhe relaksuese në Greqinë e lashtë dhe u promovua nga mjeku romak Claudius Galen si një trajtim për ethet, sipas një rishikimi të botuar në shkurt 2022 në Gazetën Evropiane të Fiziologjisë së Aplikuar.

Sipas të njëjtit rishikim, mjeku Edgar A. Hines doli me një kërkim në fillim të shekullit të 20-të që na ndihmuan të kuptojmë se si funksionon zhytja në ujë të ftohtë në trup – në veçanti, efektet e zhytjes në ujë të ftohtë në presionin e gjakut dhe nervin autonom, sistem, i cili kontrollon proceset fiziologjike automatike si rrahjet e zemrës.

Në fillim të viteve 2000, studiuesit e kthyen vëmendjen e tyre te uji i ftohtë dhe rikuperimi nga ushtrimet.

“Shumë nga hulumtimet që shohim tani tregojnë se si uji i ftohtë ndikon në qarkullimin dhe se si ndikon në dëmtimin e muskujve që ndodh si rezultat i stërvitjes, dhe gjithashtu disa nga proceset qelizore që shkojnë në dhimbjen e muskujve ,” thotë Mathew Welch, CSCS, një fiziolog ushtrimesh në Spitalin për Kirurgji Speciale në New York City. Si rezultat, shumë atletë profesionistë dhe të zakonshëm i drejtohen terapisë me ujë të ftohtë për të ndihmuar në rikuperimin nga stërvitja.

Interesi i kohëve të fundit për terapinë me ujë të ftohtë është pjesërisht falë Wim Hof. Hof, i njohur gjithashtu si “Njeriu i Akullit”, është një atlet ekstrem holandez i cili e fitoi pseudonimin e tij duke thyer rekorde botërore në lidhje me ekspozimin ndaj të ftohtit.

Si funksionon terapia me ujë të ftohtë

Ekspozimi i trupit tuaj ndaj ujit të ftohtë bën që enët e gjakut në zonat e zhytura të ngushtohen (të njohura si vazokonstriksion), gjë që e drejton gjakun në organet tuaja, thotë Jonathan Leary, i cili ka një doktoraturë në mjekësinë kiropraktike dhe është CEO dhe themelues i Remedy Place, një objekt shëndetësor në New York City dhe Kaliforni që ofron klasa për banjë akulli.

Plus, uji ushtron presion (i njohur si presion hidrostatik) në trup, i cili nxit rrjedhjen e gjakut në organet kryesore si zemra, truri dhe mushkëritë, sipas hulumtimeve. Kur më shumë gjak lëviz drejt organeve tuaja kryesore, është në gjendje të mbledhë më shumë oksigjen dhe lëndë ushqyese.

Sapo dilni nga uji i ftohtë, të njëjtat enë gjaku zgjerohen (të njohura si vazodilatim), thotë Dr. Leary. Kur kjo ndodh, gjaku i pasur me oksigjen dhe lëndë ushqyese pompohet përsëri në indet tuaja, duke ndihmuar në largimin e produkteve të mbeturinave, si acidi laktik dhe uljen e inflamacionit, sipas hulumtimit .

“Nuk mund të kesh dhimbje apo sëmundje pa inflamacion”, thotë Leary. Si të tilla, metodat që ulin inflamacionin, si terapia me ujë të ftohtë, mund të jenë të dobishme për shumë ankesa shëndetësore.

Përdorimi i rregullt i terapisë me ujë të ftohtë mund të ketë gjithashtu përfitime afatgjata për zemrën dhe enët e gjakut. Rreth çdo ene gjaku është një muskul, kështu që ashtu si të bësh një kaçurrela bicepsi forcon bicepsin tuaj, terapia me ujë të ftohtë forcon enët e gjakut, shpjegon Leary. Me kalimin e kohës, kjo mund të përmirësojë qarkullimin duke përmirësuar aftësinë e enëve të gjakut për të qarkulluar gjak nëpër trupin tuaj.

Terapia me ujë të ftohtë mund të bëhet në shtëpi, në një trup natyral uji, ose në një klub fitnesi, klinikë fizioterapie ose studio të specializuara të mirëqenies. Sidoqoftë, është më mirë të bëni terapi me ujë të ftohtë nën drejtimin e një fizioterapisti, kiropraktori ose profesionisti tjetër i kujdesit shëndetësor nëse jeni duke e përdorur atë për t’u rikuperuar nga një dëmtim, për performancë sportive ose për të ndihmuar me dhimbjet kronike.