Çfarë e shtyu Elon Musk të hiqte dorë nga padia kundër kompanisë “Open AI”?

Sipërmarrësi dhe miliarderi amerikan Elon Musk ka hequr dorë nga padia e tij kundër zhvilluesit të inteligjencës artificiale me bazë në Kaliforni, Open AI. Avokatët e tij nuk dhanë arsye për këtë ndryshim qëndrimi, raporton CNN.

Musk më parë ngriti një padi në shkurt në një gjykatë në San Francisko kundër Open AI, bashkëthemeluesve të saj Sam Altman dhe Greg Brockman dhe subjekteve të lidhura, duke pretenduar se të pandehurit shkelën marrëveshjet e tyre kontraktuale duke deklaruar se ata do të zhvillonin inteligjencën artificiale (AI) për përfitim të njerëzimit.

Ai më pas pretendoi se në vitin 2015, Altman dhe Brockman e bindën atë që të ndihmonte në themelimin dhe financimin e fillimit të atëhershëm “Open AI” dhe premtoi se do të ishte një organizatë jofitimprurëse e fokusuar në kundërshtimin e kërcënimit konkurrues nga Google.

“Në realitet, megjithatë, Open AI është shndërruar në një filial de facto të kompanisë më të madhe të teknologjisë në botë, Microsoft”, thuhet në padi, duke shtuar se Open AI po përsos inteligjencën artificiale për të maksimizuar fitimet për Microsoft, jo për t’i shërbyer njerëzimit.

Open AI më pas i mohoi këto akuza dhe deklaroi se Musk e dinte që në fillim se kompania do të ishte e orientuar drejt fitimit dhe gradualisht do të kalonte për të punuar në softuer me burim të mbyllur.

Në mbështetje të pretendimeve të saj, firma kaliforniane publikoi gjithashtu disa detaje nga korrespondenca e Musk me anëtarët e tjerë të ekipit të Open AI.