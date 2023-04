Çfarë e lidh dhimbjen e gjumit me peshën trupore?

Gjunjët janë nyjet më të mëdha, më të forta të trupit. Ato mbajnë 80% të peshës trupore kur qëndroni në këmbë dhe 150% ose më shumë kur ecni. Për çdo kg peshë trupore më pak, stresi në gju reduktohet me 2.2 kg.

Si ndikon pesha në gjunjë?

Më shumë peshë ngarkon më shumë nyjet dhe kërcin që mbron skajet e kockave tuaja. Yndyra e tepërt trupore gjithashtu ndonjëherë rrit kimikatet në gjak duke inflamuar nyjet.

Të dyja këto mund të çojnë në osteoartrit (OA). Në këtë gjendje kërci i lëmuar dhe i rrëshqitshëm që mbulon skajet e kockave në një nyje zhduket ngadalë. Në vend që të rrëshqasin mbi njëra-tjetrën, kockat tuaja fërkohen me njëra-tjetrën.

Simptomat si dhimbja, ënjtja, ngurtësimi dhe humbja e lëvizjes shpesh përkeqësohen me kalimin e kohës.

Çfarë ndihmon?

– Mbajtja e një peshe të shëndetshme

Humbja e peshës mund të ndihmojë vërtet gjunjët tuaj. Hiqni 10 kg peshë nga trupi juaj dhe do të hiqni deri në 40 kg forcë të ushtruar mbi ta.

Nuk është vetëm pesha. Më pak qeliza yndyrore mund të nënkuptojnë më pak hormone për të inflamuar gjunjët dhe nyjet e tjera. Bisedoni me mjekun tuaj për indeksin tuaj ideal të masës trupore, një masë e yndyrës trupore bazuar në gjatësinë dhe peshën.

– Dieta

Ushqimi i shëndetshëm zvogëlon inflamacionin që ndonjëherë shkakton dhimbje të kyçeve. Në veçanti rekomandohen ushqimet e pasura me acide yndyrore omega-3 (peshqit yndyrorë si salmoni, toni, skumbri, dhe harenga) së bashku me arrat, domatet, vajin e ullirit, perimet me gjethe jeshile, mishi i pulës pa lëkurë pa harruar frutat e freskëta dhe drithërat si bollgur, oriz kaf ose bukë me drithëra të plota.

– Aktiviteti i rregullt fizik

Është një ide e mirë të përpiqeni të përzieni llojet e ushtrimeve tuaja:

– Ushtrimet aerobike, ecja, noti, mund të zvogëlojnë inflamacionin dhe të rrisin qëndrueshmërinë tuaj.

– Ushtrimet rezistente forcojnë dhe stabilizojnë muskujt rreth nyjës së gjurit.

– Shtrirja e muskujve dhe indit lidhës rreth gjurit ndihmon në rritjen e diapazonit tuaj të lëvizjes, ose distancën që mund të lëvizni një nyje.