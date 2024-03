Çfarë duhet të bëni që të ndaloni vluarjen e tepërt të ujit në tenxhere

Ekziston një truk shumë i thjeshtë që do të ndihmojë që lëngu në tenxheren tuaj të mos derdhet gjatë vlimit.

Të gjithëve u ndodh që lëngu i tenxheres të derdhet pasi të ketë vluar, por neve ende na duhet uji për të zier ushqimet tona.

Në rrjetin social X, një video tregon saktësisht se si mund ta evitoni këtë kur në raste nuk dimë se çfarë të bëjmë.

Things you learn on the internet that school won’t teach you 🤌🏽 pic.twitter.com/uXe989fI2n

— GIDI (@Gidi_Traffic) March 25, 2024