Çfarë do të thotë nëse zgjoheni shpesh midis orës 1 dhe 3 të mëngjesit? Në një rast, ju duhet të shqetësoheni

Çdo organizëm ka orën e vet biologjike dhe në bazë të saj përcaktohet gjendja e zgjimit, si dhe koha e gjumit.

Besohet se zgjimi gjatë natës mund të tregojë ekzistencën e një problemi të caktuar shëndetësor dhe se në varësi të periudhës në të cilën zgjoheni, mund të përcaktohet se cili organ është i përfshirë.

Prandaj, zgjimi në të njëjtën kohë çdo ditë (ose pothuajse çdo ditë) mund të jetë një mesazh që një nga organet tona po përpiqet të tërheqë vëmendjen tonë. Përveç kësaj, zgjimi gjatë natës shpesh shoqërohet me probleme emocionale, shkruan albeu.com.

Ju keni vështirësi të bini në gjumë midis orës 21:00 dhe 23:00

Nëse shpesh keni probleme për të fjetur nga ora 21:00 deri në orën 23:00, mund të keni një sistem imunitar të dobësuar, probleme me metabolizmin ose gjëndrat mbiveshkore. Problemet me rënien në gjumë mund të lidhen edhe me stresin. Ushtrimet relaksuese menjëherë para gjumit do t’ju ndihmojnë të bini në gjumë më lehtë.

Shpesh zgjoheni midis orës 23:00 dhe 1:00 të mëngjesit

Kjo është periudha e aktivitetit të fshikëzës së tëmthit. Pra, nëse zgjoheni në këtë kohë, mund të tregojë se fshikëza e tëmthit nuk funksionon siç duhet. Në një situatë të tillë, ia vlen të mendoni të ndryshoni dietën tuaj dhe të hiqni dorë nga yndyrnat e pashëndetshme.

Zgjohuni midis orës 1:00 dhe 3:00

Zgjimi nga ora 1 e mëngjesit deri në orën 3 të mëngjesit mund të tregojë probleme me mëlçinë. Ngjashëm me rastin e mëparshëm, duhet t’i kushtoni vëmendje ushqyerjes dhe detoksifikimit.

Zgjohuni midis orës 3:00 dhe 5:00

Zgjimi i shpeshtë gjatë kësaj periudhe mund të lidhet me problemet e zorrës së trashë, kjo është arsyeja pse shumë e fillojnë ditën duke shkuar në tualet.

Emocionalisht, kjo kohë shoqërohet me padurim , një ndjenjë stagnimi dhe shqetësimi të shoqëruara me mundësi të kufizuara për zhvillim personal. /albeu.com/