Ç’do të thotë të kesh partner një Shigjetar, mësoni sekretet e dhomës së gjumit

“Cila është shenja jote e horoskopit?” Kjo nuk është e thënë të jetë pyetja e parë që të bëhet sa herë je në takimin e parë me dikë, por është një arsye që të zbulon disa detaje përputhshmërie ose jo para se të futesh nën çarçafë.

Ok, mund të mos jetë arsye e vërtetë kur është fjala për interesat e dashurisë, por është një tregues i mirë i kimisë seksuale, e cila është gjithashtu e rëndësishme në një marrëdhënie dhe një tregues i një raporti të gjatë.

Ka disa pika kyçe të cilat në dhomën e gjumit e bëjnë partnerin të jetë ose jo i zjarrtë… Dhe kjo, varet edhe nga shenja e tij e Zodiakut.

Natyrisht, kjo nuk të thotë të kthehemi të gjithë në Shigjetar apo Akrep, por, nëse do ta dish se cila është shenja e tij, do të mësohesh të përshtatesh më lehtë. Nuk ka rëndësi se ç’shenjë do të ketë ai për t’u futur nën rroba, por dëshirat e tij do t’i kuptosh më shumë nëse e di se çfarë pëlqen më shumë apo më pak në shtrat.

Valerie Mesa, një astrologe e njohur për shumë prej studimeve në këtë fushë, ka zbuluar se cilat janë shenjat me të cilat mund të përshtatesh në shtrat.

Partneri ideal për vajzën Shigjetar: Po qe se do të ishte e mundur shoku ideal të zgjidhej duke pasur parasysh shenjat astrologjike – mashkulli ideal për femrën Shigjetar do të ishte i linduri në shenjën e Luanit. Bashkimi me Luanin që ashtu si ajo është zemërgjerë, kureshtar, i gjindshëm dhe ambicioz mund të quhej gati një bashkim i përkryer dhe i lumtur. Sidoqoftë, shoku ideal për këtë femër do të ishte jo vetëm Luani, por edhe ai njeri që përtej cilësive të saj më të thella, do të dijë të çmojë shoqërinë e saj të këndshme, interesat e shumëfishta që i japin gjallëri si dhe aftësinë për të sakrifikuar për njerëzit që do, tipike për këtë femër.

Partnerja ideale për djalin Shigjetar: Për të përballuar mashkullin e Shigjetarit e për ta dashur vazhdimisht duhet edhe forcë fizike, po të mbahet parasysh dëshira e madhe për të lëvizuar dhe për t’u marrë me sport, si edhe drejtpeshimin e tij të thellë. Ky mashkull kërkon gjithmonë pa vetëdije një femër që ta admirojë pa rezerva, që të jetë për të një partnere e apasionuar dhe romantike dhe ashtu si ai jetën bashkëshortore ta jetojë duke jetuar, përveç marrëdhënieve fizike, edhe të gjitha ato gëzime, sado të vogla që u sjell jeta sidomos atyre që dinë t’i vlerësojnë. Pastaj në qoftë se e zgjedhura e tij di të gatuajë mirë, atëherë dashuria e tyre do të ishte një dashuri me “D” të madhe!