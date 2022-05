Çaji i majdanozit shkrin kilogramët, ul presionin e gjakut dhe shëron infeksionet, por vetëm nëse pihet në këtë mënyrë

Jo vetëm që është thjesht e pazëvendësueshme në kuzhinë si erëz e nevojshme në shumë pjata, por është edhe shumë e dobishme për shëndetin.

Çaji i majdanozit është veçanërisht efektiv.

Majdanozi është një bimë erëzash mesdhetare, e cila shpesh luan një rol të madh në dekorimin e ushqimit për shkak të gjetheve të tij jeshile të ndezura. Sidoqoftë, nuk është vetëm një zbukurim, por një bimë e vërtetë medicinale e denjë për vëmendje.

Në radhë të parë, aguliçe njihet si një bimë që stimulon nxjerrjen e lëngjeve nga organizmi, ndaj është shumë e dobishme për shëndetin e veshkave dhe të gjithë rrugëve urinare. Kështu, rrënja e aguliçes vepron si diuretik, prandaj përdoret për të trajtuar forma të ndryshme të sëmundjes së ujit (akumulim i tepërt i lëngjeve në trup).

Mjekësia tradicionale rekomandon çajin e aguliçes për artritin, përdhesin, problemet me veshkat, për pastrimin e rrugëve urinare, por edhe për trajtimin e gastritit. Meqenëse dihet se në mënyrë efektive largon bakteret nga trakti urinar, është i mirëpritur në rast të infeksionit të traktit urinar, si dhe pas operacionit të prostatës për shërim më të shpejtë. Shpesh përdoret në çajra për trajtimin e verdhëzës dhe komplikimeve të tjera të shkaktuara nga problemet e mëlçisë.

Përveçse stimulon nxjerrjen e lëngjeve, stimulon edhe nxjerrjen e kripërave në organizëm dhe ndikon në uljen e presionit të gjakut. Për arsye të ngjashme, mund të ndihmojë në luftimin e obezitetit. Më pas, rrit elasticitetin e enëve të gjakut, gjë që redukton rrezikun e zhvillimit të sëmundjeve të zakonshme kardiovaskulare, shkruan albeu.com.

Çaj majdanozi

Çaji i majdanozit përgatitet duke e prerë në kubikë rrënjën e aguliçes (rreth 15 gram), duke e hedhur në 2 dl ujë të vluar dhe duke e zier për rreth 5 minuta. Kullon vetëm pas rreth 15 minutash dhe që të mund të tregojë të gjitha fuqitë e tij shëruese është e nevojshme të pihen 2-3 filxhanë gjatë ditës.

Gjethet e majdanozit janë një burim i shkëlqyer i vitaminës C, ndaj është mirë t’i konsumoni të freskëta. Ata shkojnë mirë me supa, zierje, patate të ziera dhe shumë pjata me mish. Kjo jeshile stimulon tretjen, stimulon nxjerrjen e substancave toksike, freskon frymëmarrjen, kështu që maskon në mënyrë efektive edhe aromën e hudhrës.

Disa historianë pretendojnë se romakët e lashtë ia dhanë të parën gladiatorëve të tyre para luftës, sepse ata besonin se kjo bimë jep forcë, përshpejton reflekset dhe mpreh aftësitë mendore, siç është shkathtësia. Thithja e farave të aguliçes ishte e zakonshme në atë kohë. /albeu.com/