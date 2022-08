Bollëk në çdo aspekt, 3 shenjat e Horoskopit që do ta nisin Gushtin me “këmbën e djathtë”

Nëse shumë prej jush e kanë nisur gushtin me ndryshim energjie dhe ndiheni çudtishë, dijeni se nuk jeni vetëm. Ngritjet dhe uljet qiellore po trazojnë gjerësisht të gjithë, por kjo nuk vlen për këto 3 shenja horoskopi:

1.Gaforrja

Jeni mësuar të jeni shpatulla e preferuar e të gjithëve për të qarë, por këtë javë po mësoni se si ta jetoni jetën për veten tuaj. Venusi simpatik po e bën jetën tuaj shumë më të ëmbël.

Njerëz të rinj jo vetëm që po ju frymëzojnë, por po ju befasojnë me një numër mundësish emocionuese që përputhen me vizionin tuaj shumëngjyrësh për të ardhmen.

Ju gjithashtu po manifestoni bollëkun dhe sigurinë që dëshironi si në jetën tuaj të dashurisë ashtu edhe në pozicionin tuaj profesional, prandaj sigurohuni që të mbani një mendje të hapur për të ardhmen. Nëse ndnjeni tension gjatë hënës së Akrepit më 5 gusht, gjëja kryesore është të gjeni një rrugëdalje për të çliruar energjinë e ndrydhur dhe të ndenjur një herë e përgjithmonë. Financat nuk do iu lënë në baltë.

2.Virgjëresha

Ju po manifestoni udhëtimin tuaj të ardhshëm. Ju madje mund të rimendoni një filozofi të caktuar për të cilën jeni betuar. Diçka në lidhje me perceptimin tuaj për të tjerët dhe botën përreth jush po transformohet (dhe ka të ngjarë t’ju kapë të befasuar në këtë proces). Kjo mund të ketë të bëjë me aspiratat, qëllimet dhe lidhjet shoqërore që keni zgjedhur të ushqeni, që do të thotë që ju *më në fund* po shihni horizontin.

Edhe pse zakonisht nuk ju pëlqen ndryshimet e papritura, ka diçka të pamohueshme çliruese në këto zbulime. Disa prej jush gjithashtu mund të fillojnë një miqësi dhe/ose romancë të përjetshme në mes të kësaj jave, por gjithçka varet nga aftësia juaj për t’i besuar procesit. Kuptohet, zakonisht jeni mësuar të përparoni në strategjinë dhe detajet e ndërlikuara të procesit, por mund t’ju duhet t’i bëni gjërat pak më ndryshe këtë herë. Besojeni! Persa i përekt financave, xhepi juaj do ndihet mjaft mire.

3.Akrepi

Ju keni të gjitha llojet e surprizave këtë javë, ndaj mbajini sytë hapur! Me Marsin – sundimtari juaj planetar – duke bashkuar forcat me Uranin dhe Nyjen e Veriut në shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit, diçka duhet të japë.

Filloni duke liruar kontrollin tuaj të fortë në të kaluarën dhe duke u dorëzuar ndaj rrymave të universit. Ecja me rrjedhën është superfuqia juaj këtë javë, sepse sa më shpejt të jeni në gjendje të bëni paqe me ndryshimet që keni përpara, aq më shpejt do të jeni në gjendje të arrini fatin tuaj.

Në fund të fundit, ju po përjetoni një sërë përparimesh të papritura tani, që ndikojnë si në jetën tuaj personale ashtu edhe në karrierën tuaj. Është koha për të marrë përgjegjësinë në një mënyrë më kuptimplote, ndaj tregoni fuqinë tuaj, Akrep! Për sa i përket dashurisë dhe romancës, disa prej jush mund të lidhen me dikë që zakonisht nuk është "tipi" juaj. Mbani një mendje të hapur, sepse një person i ri emocionues në jetën tuaj mund t'i lëkundet gjërat. Bashkëpunimet kreative dhe mundësitë sipërmarrëse po krijohen edhe për ju, ndaj shkoni t'i merrni'!