Bimët me “fuqi magjike”, sjellin para, dashuri dhe lumturi dhe gjenden kudo rreth nesh

Të gjithë kemi në kuzhinat tona erëza dhe barishte të ndryshme, të cilat gjithashtu kanë shumë veti medicinale. Sidoqoftë, paraardhësit tanë, para së gjithash besuan në vetitë e tyre magjike. Shihni më poshtë se cila bimë është e mirë për pasuri dhe prosperitet dhe cila është e mirë për lumturinë.

Borziloku për pasuri dhe prosperitet

Nëse keni pak para, provoni pak borzilok. Borziloku do t’ju bëjë të pyesni se çfarë është me të vërtetë e vlefshme për ju dhe do t’ju bëjë të kuptoni se si të arrini atje. Provoni ta konsumoni gjatë mëngjesit për një ditë më të frytshme.

Trëndafila për dashuri dhe miqësi

E dini që trëndafilat janë simbol i dashurisë dhe miqësisë, ndaj pse të mos i përdorni për të përmirësuar marrëdhëniet rreth jush? Ata do të bëjnë mrekulli për romancën, miqësinë dhe marrëdhëniet familjare. Ato mund të përdoren edhe si erëz në ushqim, por mund t’i përdorni edhe për të bërë një scrub trupi ose tonik.

Rozmarina për shërim

Nëse jeni të lënduar emocionalisht, rozmarina do të ndihmojë në qetësimin dhe shërimin e plagëve të padukshme. Besohet se qetëson ndjenjat aktuale, por gjithashtu ju ndihmon të bëheni një person më i fortë emocionalisht. Bëjeni shtëpinë tuaj aromatike duke zier fetat e limonit, rozmarinën dhe vaniljen në ujë.

Hudhra për mbrojtje

Hudhra eliminon të gjitha llojet e shqetësimeve. Ka përfitime të shumta shëndetësore, por është e lidhur edhe me mbrojtjen nga gjërat e liga, kështu që shtëpia juaj do të jetë e mbrojtur shpirtërisht. Në familjet rurale, shpesh do të shihni thelpinj hudhre të varur në murin e kuzhinës dhe kjo nuk është rastësi.

Trumzë për dije

Sipas besimeve, trumza lidhet me dijen dhe mirëkuptimin. Nëse e përdorni, mund t’ju ndihmojë të kuptoni më mirë shumë gjëra në jetën tuaj.

Mente për të menduar më qartë

Nëse po kaloni një kohë të vështirë ku duhet të merrni disa vendime të rëndësishme të jetës, provoni të uleni me një filxhan çaj mente dhe “pastroni” mendjen. Si një bonus shtesë, menteja ka një mori përfitimesh shëndetësore.

Livando për bukuri

Livanda është një lule qetësuese që mund t’ju ndihmojë të relaksoheni dhe të shikoni botën përreth jush me sy të ndryshëm. Mund t’ju ndihmojë gjithashtu të gjeni bukurinë në veten tuaj. Përdorni produkte banje me bazë livando.

Sherebelë për pastrim

Në kultura të ndryshme sherebela konsiderohet e mirë për pastrimin e shtëpisë nga negativiteti ose ndikimi i mendimeve të dëmshme.

Kanellë për fat të mirë

Nëse jeni në kërkim të lumturisë, shtoni kanellë në një filxhan çaji ose ëmbëlsirën tuaj të preferuar. Ashtu si borziloku, ajo është e lidhur me mirëqenien dhe besohet se stimulon intuitën që mund t’ju ndihmojë të sillni lumturinë në jetën tuaj dhe të shmangni gjërat e këqija.