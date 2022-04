Bëni mirë t’i kopjoni, 4 gjërat që gratë franceze nuk kanë përdorur asnjëherë për flokët

Në rast që nuk e keni vënë re, fjali “Kështu u zgjova këtë mëngjes” Bashkangjitur me një foto natyrale dhe të bukur të fytyrës tuaj është shumë në modë kohët e fundit. Dhe kush më mirë se sa një grua franceze për ta mishëruar këtë?! Karakteristika e tyre është që mudn të dalin pa tualet dher përsëri të duken bukur. Epo disa sekrete i kanë me patjetër! Po ju zbulojmë vetëm 4 prej tyre:

Mos i lyeni asnjëherë flokët tuaj: Ose nqs doni të fshihni thinjat atëherë lyejini si ngjyra juaj natyrale

Mos i thani flokët me tharësë: Era i bën flokët tuaj të duek nm ë natyrale dhe të shëndetshme pasi nuk rrezikoni që t’ju digjen.

Nuk mbajnë aksesorë për flokët: Evitojini ato dhe nqs jeni 18 vjeç pasi nuk do t;ju zbukurojnë. Po ta mendoni mirë me siguri nuk ju kujtohet ndonjë grua franceze me kapse në kokë.

Parfumi: përdoreni atë mbrapa veshëve, në flokë dhe në qafë kështu aroma e mirë do t’ju rrethoje gjithmonë në flokët tuaj.