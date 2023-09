“Bëni më shumë durim …”, Horoskopi i ditës së enjte, 28 Shtator 2023

DASHI

Në dashuri jeni paksa i diskutueshëm kohët e fundit, por duhet të përpiqeni të jeni më të arsyeshëm. Në punë ka një marrëveshje në lojë por deri në fund të muajit do të arrini ta përfundoni. Thjesht duhet të keni pak më shumë durim.

DEMI

Fundi i muajit largon tensionet e dashurisë. Në punë mund të keni ende disa pengesa për të kapërcyer, por shumë shpejt do ia dilni dhe në mënyrën më të mirë të mundshme.

BINJAKËT

Qielli flet për dashurinë ndaj lëre veten të shkosh te emocionet. Në punë gjëja më e rëndësishme është të qëndroni të qetë por ju keni Jupiterin si mbështetje. Në këtë mënyrë do të mund të merrni vendimet e duhura dhe të mos pendoheni për to. Përveshni mëngët.

GAFORRJA

Hëna ju mbështet në dashuri, por do t’ju duhet të përballeni me disa çështje të mprehta të mbetura të pazgjidhura. Në punë nuk jeni plotësisht të kënaqur por do ju duhet të bëni kompromise në një farë mënyre. Edhe nëse nuk është stili juaj, ndonjëherë është i nevojshëm dhe i pashmangshëm.

LUANI

Sipas horoskopit të Paolo Fox (e enjte 28 shtator 2023), në dashuri keni nevojë për qetësi maksimale, përndryshe mund të rrezikoni të ngjallni shumë polemika. Në punë mos i pranoni menjëherë ofertat. Mendoni me kujdes.

VIRGJËRESHA

Në dashuri qielli është në anën tuaj, kështu që ju mund të përjetoni një ditë vërtet emocionuese. Në punë, pas një ndalese të vogël, do të na duhet të fillojmë përsëri në një mënyrë të madhe. Do të shihni që gjithçka funksionon në fund. Përgatituni për veprim!

PESHORJA

Nëse jeni ende beqare, kjo ndodh sepse e keni humbur pak besimin tek njerëzit e tjerë. Në punë po kërkoni stabilitet, por tani për tani duhet të shtrëngoni dhëmbët dhe të mësoni të menaxhoni pasigurinë. Llogaritni të mirat dhe të këqijat dhe mos u zemëroni nëse diçka nuk shkon sipas planit.

AKREPI

Nëse ka dyshime në dashuri, duhet të përpiqeni t’i sqaroni menjëherë. Në punë mund t’ju kërkojnë të merrni pjesë në projekte të reja, por tani për tani është më mirë t’i përmbaheni atyre pak “telasheve” që keni.

SHIGJETARI

Nëse ka dyshime duhet të përpiqeni t’i sqaroni mosmarrëveshjet menjëherë. Në punë ju presin projekte të reja, por tani për tani duhet të zgjidhni problemet e mbartura nga e kaluara.

BRICJAPI

Në dashuri ka shumë paqartësi, por problemet duhen kapërcyer dhe të mos lihen aty. Në punë nuk mungojnë lajmet, sidomos për ata që duan të bëjnë gjëra.

UJORI

Kjo ditë ofron emocione të bukura falë diellit dhe hënës në krahun tuaj. Në punë është mirë të mos emocionoheni shumë nëse gjërat nuk shkojnë ashtu siç dëshironi, duhet durim.

PESHQIT

Me hënën në favor dhe gjithashtu Venusin sot, emocionet do të jenë të larta, kështu që përfitoni nga ky qiell. Në punë dëshironi një ndryshim por do ju duhet të përballeni me realitetin. Do të shihni që gjithçka do të shkojë mirë.