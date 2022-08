Bëhuni gati! Mërkuri Retrogradë është “pas dere”, 4 shenjave të Horoskopi që do t’jua kthejë jetën përmbys

Planeti “mashtrues” është kthyer dhe më djallëzor se kurrë. Edhe pse Mërkuri është planeti i komunikimit dhe logjikës, ka një anë të këtij planeti të zgjuar që është shumë më keq se sa i këndshëm. Bëhuni gati për t’u njohur mirë me të këqijat e tij, veçanërisht nëse jeni një nga shenjat e zodiakut më të prekur nga Merkuri retrograd nga shtatori deri në tetor 2022.

Edhe pse retrogradi i Mërkurit teknikisht nuk do të fillojë deri më 9 shtator, me siguri tashmë po i ndjeni efektet e këtij tranziti krejtësisht të papërshtatshëm.

Këto 4 shenja të horoskopit do ta ndiejnë më së shumti Mërkurin retrogradë:

Dashi

Ju keni pasur një vit kaq të pabesueshëm. Falë udhëtimit të Jupiterit nëpër shtëpinë tuaj të parë të vetvetes, ju keni fituar besim në atë se kush jeni dhe çfarë përfaqësoni. Megjithatë, ky retrograd do t’ju detyrojë t’i hidhni një vështrim më të gjatë tek njerëzit me të cilët ndani jetën tuaj. Ndërsa stacionet e Mërkurit kthehen retrograde në shtëpinë tuaj të shtatë të partneritetit më 9 shtator, kjo mund të çojë në keqkuptime që çojnë në konflikte, veçanërisht nëse ka ende trauma të pazgjidhura nga marrëdhëniet e kaluara. Në fakt, kjo retrograde madje mund të shkaktojë që një ish të lindë edhe një herë (dhe shpresojmë se ata do të arrijnë me një falje).

Sapo Mërkuri të kthehet në shtëpinë tuaj të gjashtë të shëndetit dhe punës më 23 shtator, mund të ndiheni sikur jeni duke rënë prapa në disa nga prioritetet tuaja. Sidoqoftë, kjo nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe, veçanërisht nëse nuk e keni balancuar energjinë tuaj siç duhet. Është koha për t’u rilidhur me ritualet dhe regjimet që ju ndihmojnë të operoni 100 për qind, sepse keni qenë të zbrazët për një kohë të gjatë.

Binjakët

Mërkuri retrogradë ka gjithmonë një ndikim të madh tek ju. Dhe a është çudi pse? Mërkuri është planeti juaj sundues, në fund të fundit, që në thelb do të thotë se ajo që ndodh me Mërkurin po ndodh edhe me ju! Kur mërkuri stacionet retrograde në shtëpinë tuaj të pestë të romancës dhe krijimtarisë më 9 shtator, mund të ulë nxehtësinë në jetën tuaj të dashurisë, por gjithashtu do t’ju inkurajojë të rimendoni mënyrën se si shpreheni dhe mënyrën se si kapni ndjenjat për dikë. Ju madje mund të zbuloni se një dashuri e vjetër nga e kaluara juaj rishfaqet, duke ju lejuar të vazhdoni aty ku e latë.

Megjithatë, kur Mërkuri të kthehet në shtëpinë tuaj të katërt të shtëpisë dhe familjes më 23 shtator, do të bëhet një përvojë shumë më intensive. Për shkak se shtëpia e katërt rregullon gjithçka që ndodh pas dyerve të mbyllura – veçanërisht kur bëhet fjalë për edukimin dhe jetën tuaj në shtëpi – kjo retrograde mund t’ju detyrojë të rimendoni marrëdhënien tuaj me rrënjët tuaja. Mund të jetë koha për të marrë gjërat pozitive që keni mësuar nga familja juaj, duke njohur disa nga zakonet e këqija që keni trashëguar prej tyre gjatë procesit.

Virgjëresha

Ju e dini se kur stacionet e Mërkurit janë retrograde, bota ka një tendencë të shpërbëhet. OK, kjo mund të jetë disi dramatike, por ju e dini se sa shumë ndikon ky tranzit i bezdisshëm! Në fund të fundit, planeti juaj sundues ndodh të jetë Mërkuri, që do të thotë se ju jeni shumë të vetëdijshëm për gjithçka që planeti i komunikimit po bën. Ndërsa stacionet retrograde në shtëpinë tuaj të dytë të parasë dhe vetëvlerësimit më 9 shtator, mund t’ju bëjë të rimendoni marrëdhënien tuaj me gjërat tuaja materiale. Edhe pse Merkuri retrogradë mund të çojë në njëfarë paqëndrueshmërie, ai gjithashtu ju inkurajon të riorganizoni financat tuaja dhe të rimendoni se çfarë zgjidhni të vendosni vlerë.

Megjithatë, sapo Mërkuri të kthehet në retrogradë te Virgjëresha më 23 shtator, konfuzioni patjetër do të fillojë të rritet. Ndërsa Mërkuri krijon zhgënjim në shtëpinë tuaj të parë të vetes, mund të ndiheni sikur keni vështirësi të shprehni veten në mënyrë efektive ose të kuptoni mendimin tuaj. Ju madje mund të ndiheni sikur jeni të përhumbur nga gjërat që keni bërë në të kaluarën, veçanërisht nëse keni bërë shumë punë për t’u rritur dhe për të ecur përpara! Për fat të mirë, kjo retrograde vetëm sa po ju ndihmon të lini të kaluarën edhe më tej, kështu që provoni të ecni me rrjedhën, Virgjëresha. Mos i bëni kaq shumë presion vetes për t’i kuptuar të gjitha nga kërcimi.

Peshorja

Stacionet e Mërkurit janë retrograde më 9 shtator në Peshore, duke ju bërë objektivin kryesor të këtij tranziti konfuz. Megjithatë, definitivisht nuk është fundi i botës dhe ju do t’i mbijetoni *absolutisht* kësaj. Por ndërsa Mërkuri kalon në retrogradë nëpër shtëpinë tuaj të parë të vetes, mund të çojë në një ndjenjë të deformuar të vetvetes, veçanërisht nëse mbështeteni në vërtetimin e njerëzve të tjerë në mënyrë që të ndiheni të plotë. Ju jeni të sunduar nga Venusi – planeti i bukurisë – që do të thotë se të ndjeheni tërheqës dhe të sigurt në lëkurën tuaj është tepër e rëndësishme për ju. Vetëm për shkak se nuk po shihni një reflektim të bukur nuk do të thotë se kjo është ajo që shohin njerëzit e tjerë. Dyfisho dashurinë për veten, Peshorja, sepse je një perlë shumë e çmuar për të qenë kaq i ashpër me veten.

Sapo Mërkuri të rihyjë në Virgjëreshë, ai do të fillojë të krijojë tension në shtëpinë tuaj të 12-të të spiritualitetit, gjë që mund të shkaktojë çlirimin e kujtimeve të ndrydhura. Nëse e gjeni veten duke menduar për të kaluarën ose ndiheni të mbingarkuar nga emocionet që nuk i keni përpunuar kurrë me të vërtetë, është koha të bëni një pauzë. Kur Mërkuri retrogradon nëpër shtëpinë tuaj të 12-të të energjisë së padukshme, ai bëhet i fuqishëm për shërimin dhe kërkimin e shpirtit. Jepini vetes hapësirën për të qenë bukur i papërsosur, Peshorja./albeu.com/