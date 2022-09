Balenciaga nuk ndalet me “çudirat”, shapkat e reja me gisht bëjnë xhiro në rrjet (FOTO LAJM)

Shtëpia luksoze e modës Balenciaga, një nga më të kërkuarat dhe të preferuarat në treg zbuloi një fushatë që promovonte një seri këpucësh shumë të vjetra dhe të çuditshme gjithashtu.

Këpucët e shkatërruara u bënë virale në rrjet edhe për çmimin marramendës që ato shiteshin duke konsideruar sa “jashtëzakonisht të përdorura” ishin.

Pas kësaj shtëpia e modës lançoi çantat që ngjajnë si qese plehrash me vlerë 1470 paund, 1790 dollarë.

Ndërkohë Balenciaga ka guxuar përsëri, ndërsa do të nisë të shesë disa shapka si shishe që padyshim morën vëmendjen e njerëzve.

Siç shihet nga fotot, shapkat me gisht kanë evoluar në një stil të çuditshëm që ka marrë reagime negative.

New Balenciaga Bottle Slippers to be available soon. Are you guys rocking😊❔ pic.twitter.com/509IZfK1aG

— 𝔹𝕣𝕖𝕖𝕫𝕪 𝕁𝕣 💜🦅 (@breezyIzback) August 26, 2022