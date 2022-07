Ata fitojnë gjithmonë, nëse jeni në debat me këto shenja të Horoskopit nuk mund t’ja dilni

Pavarësisht nëse po grindemi me bashkëshortin, shokun më të mirë apo fëmijën, disa prej nesh duket se kurrë nuk humbasin në një debat. Ndonjëherë pasioni ynë për këndvështrimin tonë thjesht na bën tepër emocional, duke e shtyrë të gjithë logjikën dhe qartësinë nga dritarja. Në raste të tjera, ne përballemi me një burrë të përgatitur plotësisht për të mos tërhiqet derisa të pajtohemi me të.

Si çdo gjë në jetën tonë, kush fiton ose humbet në një debat mund të lidhet me yjet. Pra, lexoni më tej për të zbuluar se cilat shenja të zodiakut arrijnë të fitojnë gjithmonë çdo argument, në mënyrë që herën tjetër edhe ju të përgatiteni siç duhet për një debat të gjallë, edhe pse të fitosh një debat me ta është ndoshta e pamundur.

Virgjëresha

Ka një kufi të hollë mes fitimit të gjithmonë në debat dhe të pasurit gjithmonë të drejtë, dhe Virgjëresha shpesh e kalon atë vijë. Virgjëresha beson se ka gjithmonë të drejtë, edhe kur është vërtetuar se gjërat nuk janë ashtu. Megjithatë, ato janë në listën e shenjave që fitojnë çdo argument, pasi mjaft shpesh kanë të drejtë.

E udhëhequr nga Mërkuri, planeti i komunikimit, Virgjëresha është fleksibël dhe zotëron shumë aftësi komunikimi. Ai gjithmonë përpiqet të zgjidhë një problem dhe nuk do të pajtohet me dikë vetëm nëse mendon se do të çojë në atë drejtim. Ajo mendon shpejt, i kushton vëmendje çdo detaji dhe i merr parasysh të gjitha faktet përpara se të fillojë një diskutim apo vendim, kështu që është gjithmonë e përgatitur siç duhet për çdo mosmarrëveshje.

Akrepi

Të njohësh mirë një Akrep është e barabartë me shumë dashuri. E kundërta do të thotë një siklet dhe një rezervë ndaj tij. Por nuk është natyra enigmatike e Akrepit që e vendos atë në këtë listë. Aftësia e tij për të fituar çdo luftë ka të bëjë me atë se sa i zoti është në kontrollin e tij. Edhe pse i përket shenjave të ujit, ai arrin të ruajë gjakftohtësinë. Sundimtari i tij, Marsi, gjithashtu e bën atë të fshehtë dhe e bën atë të veprojë gjithmonë bazuar në një strategji. Disa e quajnë manipulues, por Akrepi thjesht e njeh audiencën e tij dhe vepron sipas të dhënave që ka, qoftë edhe në një dialog.

Bricjapi

Asnjë shenjë tjetër nuk e mban qetësinë dhe fokusin e tyre si një Bricjap. Mënyra më e mirë për të fituar një argument është të përgatiteni siç duhet, të jeni të qartë, të flisni me argumente logjike dhe të ruani gjakftohtësinë tuaj. Bricjapët i bëjnë të gjitha këto. Ata nuk kanë frikë të punojnë më shumë ose të lodhen për të provuar se kanë të drejtë. Të udhëhequr nga Saturni disiplinor, ata dinë të përdorin kufizimet në avantazhin e tyre dhe mund t’i shtyjnë kufijtë pa i thyer ato. Nëse e gjeni veten në një përballje me ta, sigurohuni që jeni të lexuar mirë ose nuk do të keni asnjë shans për të fituar, nëse kjo ndodh ndonjëherë./albeu.com/