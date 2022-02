Astrologët ngrenë alarmin: 4 shenjat e Horoskopit që do të vuajnë në muajin shkurt

Mund ta keni parasysh shkurtin, si një muaj plot dashuri dhe romancë, por kjo nuk është e vërtetë (të paktën absolutisht).

Më konkretisht, shkurti i vitit 2022 pret surpriza të pakëndshme në 4 prej shenjave të Horoskopit. Lexoni më poshtë se cilat janë këto dhe çfarë i pret, në mënyrë që nëse ju shqetëson, të përgatiteni siç duhet për ditët që do të vijnë këtë muaj.

Cilat janë këto 4 shenja?

DASHI

Prisni përgjegjësi dhe detyrime shtesë nga shefi juaj. Por qëndroni të qetë dhe të arsyeshëm. Sigurisht, është e mundur të merrni një mërzitje të hapur. Në fushën financiare dhe erotike, në datën 25 të muajit mos planifikoni asgjë sepse çfarëdo që të organizoni, në fund do të ndodhë diçka tjetër.

GAFORRJA

Marsi qëndron në shtëpinë tuaj të 7-të deri në fund të shkurtit, që do të thotë se marrëdhëniet tuaja do të ecin në litar me disa grindje që ndodhin çdo ditë, si në punë ashtu edhe në aspektin personal. Do të arrini deri në atë pikë sa të keni frikë të thoni diçka, pasi nga një bisedë do të keni reagime dhe kundërshtime. Në rast se jeni beqarë, mos prisni të gjeni gjysmën tjetër këtë muaj, pasi të gjithë ata që do të afroheni do të jenë toksik dhe autoritar.

PESHORJA

Me Marsin në Bricjap dhe në shtëpinë tuaj të 4-të, qetësia në jetë humbet, me tensionet që krijohen kryesisht në familje dhe jeni thirrur të merrni një pozicion. Familja juaj do të përpiqet të ndërhyjë në jetën tuaj personale, ndërsa në çështjet pronësore do të përballeni me tensione dhe nerva. Në të njëjtën kohë, mund të nevojiten riparime në shtëpi, pasi ka të ngjarë të dëmtojnë gjithçka.

LUANI

I dashur Luan, Marsi mbetet në Bricjap dhe në vendin tuaj të punës dhe klima nuk do jetë ideale. Do të ndjeni stres intensiv për shkak të një ngarkese të papritur pune, por mundohuni ta eliminoni në mënyrë që të mos “godasin” shëndetin tuaj. Luanët e dhjetëditëshit të dytë (3-12 gusht), Saturni do ju sjellë pengesa në marrëdhëniet profesionale dhe dashurie, sidomos sot dhe në datën 25 të muajit.