Astrologët këshillojnë të gjitha shenjat e Horoskopit: Çfarë nuk duhet të bëni kurrsësi më 15 dhjetor

Java e parë e dhjetorit do të shënojë largimin e Neptunit retrograd. Prandaj, gjatë kësaj periudhe ia vlen të jeni të kujdesshëm, duhet të kuptoni se ka diçka që do t’ju ndikojë nga brenda. Frika, pasiguria dhe stresi i madh janë rezultat i këtyre ndryshimeve. Do të ketë një rënie të përqendrimit dhe gabimet do të ndodhin për shkak të mbikëqyrjes. Mërkuri retrogradë në një lidhje komplekse gjithashtu kontribuon në këtë.

Deri më 10 dhjetor, Marsi retrograd vjen në kundërshtim me Diellin, duke çuar në konflikt mes njerëzve. Fanatizmi i madh do të jetë në ajër. Energjia përdoret gabimisht.

Nga data 15, Marsi retrograd i dhjetorit bën një shesh me Hënën në Devida, që do të thotë se është më mirë të mos planifikoni riparime në shtëpi, blerje serioze, udhëtime të gjata dhe transaksione financiare. Agresioni dhe ankthi mund të shfaqen nga qetësia e pastër. Nga mesi i dhjetorit gjërat do të përmirësohen dhe presioni i brendshëm do të zbutet. Mendimet do të jenë më të lehta dhe më të qarta.

Ditë të fuqishme për dëshirat

Kalimi mes 21 dhe 22 dhjetorit konsiderohet dita e solsticit dimëror, që do të thotë se është koha për të realizuar dëshirat. 23 dhjetori është edhe koha e hënës së re, që do të thotë se gjithçka që dëshironi t’ju ndodhë duhet të kalojë në kokën tuaj.

Nga mesi i dhjetorit, më saktë nga 26 dhjetori, lirisht mund të bëni plane, sepse atëherë Mërkuri retrograd tashmë do të jetë i dobësuar. Dhe mbani mend, ne jemi vetë krijuesit e fatit tonë. Përpiquni gjithmonë të jeni më të mirë dhe do të hapni mundësi që të ndodhin mrekulli, praktikisht nga askund.