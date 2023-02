“Astrohell”, Hëna e plotë do të ndikojë shumë keq tek këto 2 shenja në muajin shkurt

Këtë muaj hëna e plotë do të ndikojë shumë keq tek disa shenja. Gjatë kësaj periudhe tek persona të caktuar do të bllokohet energjia e mirë. Këto shenja të zodiakut do të ndjejnë më së shumti ndikimin e hënës së plotë:

Akrepi

A ka një person në jetën tuaj që të ka mbetur shumë në mendje kohët e fundit? Ky person mund të jetë partneri juaj, miku juaj më i mirë, një partner biznesi apo edhe armiku juaj më i keq. Kushdo qoftë, kjo që ndodh ju inkurajon të rriteni në marrëdhënien tuaj me atë person. Si mund t’i shprehni ndjenjat tuaja?

Binjakët

I ndodhur në shtëpinë tuaj të katërt të nënës, shtëpisë dhe familjes, ky ndikim i Hënës ju inkurajon të rregulloni shtëpinë tuaj, të rregulloni marrëdhëniet me të afërmit dhe të ushqeni një lidhje me rrënjët dhe paraardhësit tuaj. Sigurisht, shtëpia nuk është gjithmonë një vend fizik, por një gjendje shpirtërore. A po shijoni aktualisht sigurinë emocionale dhe fizike të shtëpisë tuaj? Ky eklips do t’ju inkurajojë të përmirësoni marrëdhëniet tuaja me shtëpinë në çdo mënyrë.