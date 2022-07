Askush nuk mund t’i zgjidhë problemet tuaja: 6 gjërat që nuk duhet të prisni nga të tjerët

Nëse do ta shikonit me sinqeritet jetën tuaj në periudhën e mëparshme dhe do të kujtonit të gjitha zhgënjimet që keni përjetuar gjatë asaj kohe, me siguri do të shihni se shumica e tyre janë shkaktuar nga pritshmëri të pajustifikuara dhe të paplotësuara.

Kur një person ka pritshmëri të caktuara nga dikush, ai në fakt mendon se sa i lumtur do të jetë kur ato të përmbushen dhe nuk e konsideron mundësinë që kjo të mos ndodhë.

Pritshmëritë përfshijnë gjithashtu ëndërrimin e syve, fantazimin për ngjarjet e së ardhmes, gjë që i pengon njerëzit të jetojnë në momentin e tanishëm dhe të shijojnë atë që po ndodh tani. Pritjet nga njerëzit e tjerë ndonjëherë janë jorealiste dhe shpesh të zhgënjyera, kështu që të gjithë mund të pyesin me të drejtë nëse problemi është tek ata apo tek njerëzit përreth, shkrun albeu.com.

Kur bëhet fjalë për të tjerët, është e rëndësishme të mos prisni shumë. Në fakt, ju ndoshta nuk njihni një person që e shikon një situatë në të njëjtën mënyrë si ju. Prandaj, reagimi i tjetrit mund të jetë shumë i ndryshëm nga ai që keni imagjinuar.

Në disa raste, pritjet tuaja janë të pajustifikuara. Tani do të merremi me ta.

1. Mos prisni që njerëzit të pajtohen gjithmonë me ju

Nëse jeni mësuar me të dhe njerëzit përreth jush e bëjnë këtë, ndoshta nuk keni miq të vërtetë . Thjesht nuk është e mundur të pajtohesh gjithmonë me mendimin e dikujt dhe nuk është e mundur që dikush të pajtohet gjithmonë me ty.

Nëse nuk mund të përballoni mendimin e dikujt tjetër nëse nuk përputhet me tuajin, problemi tek ju është shumështresor. Nga njëra anë egoja juaj nuk ju lejon të mendoni se nuk keni të drejtë dhe nga ana tjetër nuk kërkoni bashkëbisedues dhe miq, por njerëz që do të tundin kokën dhe do të jenë si subjektet tuaja.

2. Mos prisni që të tjerët t’ju tregojnë se çfarë të bëni nëse nuk dini si ta bëni vetë

Ju nuk duhet të prisni që të tjerët t’ju tregojnë se çfarë të bëni nëse doni të bëni një jetë të pavarur dhe të përmbushur, të pasur në më shumë se një mënyrë. Askush tjetër, përveç jush, nuk mund të dijë se çfarë mendoni, ndjeni dhe dëshironi në të vërtetë, dhe ju duhet ta udhëheqni jetën tuaj në mënyrë rigoroze në përputhje me sa më sipër.

3. Mos prisni që të tjerët të qëndrojnë kur të jenë gati të largohen

Ndërsa disa njerëz që i takoni një herë dhe ata qëndrojnë me ju për pjesën tjetër të jetës, të tjerët përfaqësojnë vetëm një episod kalimtar, dikë nga i cili duhet të kishit mësuar diçka ose që ishte argëtimi juaj i përkohshëm. Kjo është shumë mirë dhe nuk duhet të harrosh se edhe ti i ke këto role në jetën e njerëzve të tjerë.

Njerëz të ndryshëm zhvillohen ndryshe dhe është krejt normale që në një moment të ndaheni me dikë. Vetëm ata që qëndrojnë me ju, edhe në momentet dhe situatat më të vështira, janë të rëndësishëm.

4. Mos prisni që të tjerët të dinë se çfarë po mendoni

Komunikimi i hapur është një parakusht për çdo marrëdhënie të shëndetshme. Kjo është arsyeja pse nuk duhet të prisni që dikush t’ju lexojë mendjen. Njerëzit janë veçanërisht të prirur për këtë në marrëdhënie.

5. Mos prisni që të tjerët të zgjidhin problemet tuaja

Është shumë mirë të kërkoni ndihmë, por nuk duhet të prisni që dikush t’ju zgjidhë problemet e jetës tuaj, veçanërisht ato për të cilat nuk dini zgjidhjen. Thjesht, secili jeton jetën e tij dhe ka probleme që duhet t’i përballojë vetë, dhe është jashtëzakonisht e vështirë për secilin të zgjidhë problemet e të tjerëve dhe situatat e krizës, përveç të tyret.

6. Mos prisni që të tjerët t’ju falin

Falja është një gjë jashtëzakonisht e rëndësishme dhe çliruese. Pavarësisht se sa shumë përpiqeni, e vërteta është se rrallë mund të ndikoni tek dikush që t’ju falë nëse nuk dëshiron. Nëse jeni penduar për diçka dhe keni kërkuar sinqerisht falje ose keni ndërmarrë ndonjë hap për të korrigjuar gabimin tuaj, ju keni bërë gjithçka në fuqinë tuaj.

Përveç kësaj, mësoni të falni veten. Kuptoni dhe pranoni faktin që jeni gjithashtu një person i zakonshëm, që ju lejohet të bëni gabime si të tjerët dhe që të gjithë i bëjnë ato. /albeu.com/