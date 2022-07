Artikujt që duhen pastruar rregullisht gjatë verës

Vera ofron aktivitete të shumta, por ndonjëherë kërkon shumë pajisje.

Ndoshta të njëjtat pajisje i hidhni diku në cep të shtëpisë kur të ktheheni, por në fakt është e nevojshme ta mbani të pastër në mënyrë që të mos keni nevojë të luftoni kundër një rrëmuje edhe më të fortë ditën tjetër, shkruan albeu.com.

Çanta dhe kremra

Kremrat e plazhit – Fakti që pas aplikimit do të mbetet pak krem ​​në shishen e kremit nuk do të thotë se është i ndotur dhe mund ta fshini lehtësisht me një leckë.

Por kur të merrni të njëjtin krem ​​në plazh, mund të mbështeteni në papastërti të ndryshme, si rëra ose dheu, për t’u ngjitur në enë, të cilat do ta ndjeni në trup herën e dytë që do të aplikoni kremin dhe do të merrni e njëjta shtëpi me rërë në çantën tuaj. Për ta parandaluar këtë, nxirreni nga çanta dhe lani nën dush kur bëni dush.

Çantat e plazhit – Është mirë t’i futësh këmbët në rërë, por kur fut dorën në çantë dhe gjen edhe shumë rërë në të, nuk është edhe aq argëtuese.

Bëjeni zakon që sapo të vini nga plazhi të shkundni gjithçka nga çanta dhe nëse keni një çantë me material që lahet, thjesht mund ta shpëlani nën dush.

Mirëmbajtja e pishinës

Pishinat në oborr – Janë një gjë e mrekullueshme nëse ke fëmijë dhe nuk mund të shkosh në det, por edhe ato duhen pastruar.

Më së miri është që t’i lini të fryra të thahen gjatë natës dhe nëse mendoni se është i nevojshëm pastrim shtesë, spërkatini me uthull dhe ujë dhe lërini në diell, më pas shpëlajini mirë me ujë të pastër.

Peshqirë të lagur

Peshqirët e lagur janë ndoshta artikulli që kërkon më shumë kohë gjatë verës, sepse janë kudo. Është më mirë që ato të lahen në lavatriçe ose vetëm në tharëse nëse nuk janë të ndotura.

Sa herë që lani rrobat, vendosni një peshqir që ndoshta do të jetë në të gjithë shtëpinë, mund të marrin një erë të pakëndshme dhe sigurisht që nuk dëshironi të merrni një peshqir të tillë në plazh.

Pastrimi i frigoriferit

Ju mbani frigoriferë portativë kudo gjatë pushimeve, dhe kjo mund të shihet në fund të ditës nga sasia e papastërtisë në to. Është mirë që t’i pastroni duke i zbrazur dhe shpëlarë me ujë, përpara se të hidhni të gjithë ushqimin e mbetur. Lërini të thahen në diell.

Syzet, rropatat, rrobat e banjës, të gjithëve na duhen për të shijuar plazhin dhe ndonjëherë është punë e vërtetë t’i vendosësh të gjitha në një çantë. Në mënyrë që të mos keni nevojë t’i kërkoni në të gjithë shtëpinë, është e mençur të caktoni një vend ku do të ruhet gjithçka që ju nevojitet për plazh. Kur ta gjeni, prezantojeni atë me të gjithë anëtarët e familjes dhe paralajmërojini që të vendosin gjithçka në vendin e vet pas përdorimit. /albeu.com/