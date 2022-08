Arsyet se përse ai nuk është i duhuri për t’u martuar me ty!

Mos u martoni me të nëse…

1. Ai nuk është i sjellshëm me punonjësit

Ai mund të sillet keq me të tjerët. Madje, ai i flet në mënyrë të pasjellshme edhe kamarierit kur porositë kafen e tij në mëngjes.

2. Ai është manipulues

Nëse është manipulues, largoje nga jeta jote sa më shpejt. Manipulimi është një mjet i përdorur nga psikopatët, sociopatët, narcisistët për të ushtruar kontroll mbi viktimat e tyre. Kjo është një sëmundje mendore shumë e rëndë që nuk përmirësohet! Nëse i dashuri apo i fejuari juaj është manipulues, mos u martoni me të!

3. Ai ka një varësi

Nëse ai ka ndonjë varësi, mos u martoni me të. Kjo mund të jetë droga, alkooli, pornografia, bixhozi…çdo gjë. Të kesh një varësi do të shkatërrojë një familje. Do të hyni në borxhe. Zemra juaj do të shtypet. Abuzimi është më i zakonshëm në varësinë ndaj alkoolit dhe drogës.

4. Ai nuk ka një punë

Nëse ai lufton për të mbajtur një punë, është koha për ta hequr qafe atë. Nëse ai nuk është i gatshëm të punojë tani, ai nuk do të jetë i gatshëm të punojë pasi të jeni martuar. Merreni me mend se kush do të ngecë në pagesën e faturave… ju, kush tjetër.

5. Ai justifikohet

Ai i largohet gjërave duke u justifikuar e mos u përballur. Gjeni një burrë që është pikërisht…një burrë. Një burrë që përballet me problemet kokë më kokë dhe nuk ka frikë të marrë rreziqe dhe të bëjë diçka për të gjetur zgjidhje!

6.Ai acarohet direkt

A ka ai një temperament të keq? Nëse po, atëherë largojeni nga jeta juaj. Mos u martoni me dikë që zemërohet shpejt. Kjo vetëm do të shkaktojë probleme. Dhe kjo është një shenjë e papjekurisë dhe të qenit të pamatur.

7. Ëndrrat e tij janë të vetmet që kanë rëndësi

Nëse ai nuk tregon për ëndrrat dhe pasionet tuaja, është koha që ai të largohet.Mashkulli duhet të jetë krenar për arritjet tuaja.

8. Ai ju ka tradhtuar më parë.

Dhunën dhe tradhtinë mos i falni kurrë. Nëse ai ju ka tradhtuar njëherë, atëherë ai do ta bëjë sërish.