Arsyet pse dobësohet kockat pas një moshe të caktuar

Në fund të të njëzetave dhe në fillim të të tridhjetave, për fat të keq, rritja e kockave ndalon. Megjithatë, edhe pse masa juaj kockore arrin kulmin në moshën 30 vjeç, ka ende shumë që mund të bëni për të parandaluar humbjen e kockave. Ndër zakonet e shumta dietike që mund të përshpejtojnë humbjen e kockave, ekziston një zakon që mund të shkaktojë dëme pa e kuptuar fare: marrja e pamjaftueshme e kalciumit dhe vitaminës D. Këto dy lëndë ushqyese janë shumë të rëndësishme për kocka të forta dhe të shëndetshme.

Mungesa e marrjes së tyre mund të ndodhë kur një person vendos të zëvendësojë të gjitha produktet e qumështit, të cilat janë burime të mira të kalciumit dhe vitaminës D, me alternativa me bazë bimore që nuk janë të pasuruara me këto dy lëndë ushqyese të rëndësishme.

Gjithashtu, kur një person në vend të peshkut shpesh konsumon mish të kuq, i cili është gjithashtu i pasur me vitaminë D dhe duhet konsumuar dy deri në tre herë në javë.

Sa kalcium nevojitet?

Marrja e rekomanduar ditore e kalciumit për të rriturit është një mijë miligramë në ditë. Kjo sasi rritet në 1200 miligramë në ditë për gratë pas moshës 51 vjeç.

Për ta përmbushur këtë, rekomandohet të përfshini çdo ditë në dietën tuaj ushqime të pasura me kalcium, si qumësht, tofu, sardele, kos… Nëse nuk mund t’i plotësoni nevojat tuaja vetëm me ushqim, pyesni mjekun tuaj për marrjen shtesë në formë e mirëmbajtjes plotëson shëndetin e kockave tuaja.

Asgjë pa vitaminë D

Është e rëndësishme të dini se pa vitaminën D, trupi juaj nuk mund të përdorë kalciumin që merrni për të forcuar kockat tuaja. Vitamina D është unike sepse trupi juaj mund ta prodhojë atë përmes ekspozimit në diell, por për shkak të kohës së kaluar në ambiente të mbyllura dhe aftësisë së reduktuar për të prodhuar vitaminë D me kalimin e moshës, ndonjëherë bëhet e nevojshme për të marrë vitaminë D shtesë përmes ushqimit dhe suplementeve për të ndihmuar në arritjen e nivelet e rekomanduara.15 mikrogramë vitaminë D në ditë.

Ndërsa plakemi, anashkalimi i ushqimeve të pasura me kalcium dhe vitaminë D mund të përshpejtojë humbjen e kockave dhe të rrisë rrezikun e osteoporozës dhe frakturave, ndaj është e rëndësishme t’i kushtoni vëmendje dietës suaj, raportojnë dietologët.