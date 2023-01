Arsyet befasuese pse keni dhimbje gjoksi

Ndër vite, të gjithë ne jemi njohur me faktorët, me simptomat, trajtimin e sëmundjes, e plot detaje të tjera që na kujtojnë se vetëm me një auto-kontroll ju kapni në kohë shenja jo normale të sëmundjes.

Por, ky artikull nuk ka lidhje drejtpërdrejtë me kancerin e gjirit.

Janë disa shenja të çuditshme, që ju mund t’i keni vënë re, e që mund të tregojnë se arsyeja mund të jetë krejt e papritur dhe aspak kërcënuese për shëndetin tuaj.

Ju jeni alergjik ndaj losionit të trupit – Shumë losione të trupit premtojnë lëkurë të butë, të hidratuar, por disa ofrojnë pikërisht të kundërtën, duke ju dhënë lëkurë të kuqe, të përflakur, çarje, etj. Kimikatet në shumë produkte kozmetikë mund të shkaktojnë një reaksion alergjik në lëkurën tuaj, madje edhe nëse aplikoni losion në gjoksin tuaj, ato mund të sjellin ënjtje dhe dhimbje të konsiderueshme.

Reçipetat tuaja ju urrejnë – Shumica prej nesh veshin reçipeta të një madhësie të gabuar, sipas një studimi të botuar në Chiropractic & Osteopathy. Dhe kjo mund të shkaktojë probleme më keq sesa një siluetë me gunga. Në vend që të duroni 12 ose më shumë orë në ditë në një makth të shtrënguar, ajo thotë se ia vlen të paguani pak më shumë për të marrë diçka që i përshtatet gjokseve tuaja dhe janë të rehatshme.

E teprove në palestër – Ushtrimet janë ilaçi që shëron të gjitha sëmundjet. “Muskuli shtrihet drejtpërdrejtë nën indin e gjirit, kështu që është e vështirë të tregohet ndryshimi midis dhimbjes së muskujve të gjoksit dhe dhimbjes së gjirit”, thotë Dr. Ramos. Nëse e teproni shumë me palestrën, dhimbja do të bëhet konstante, më pas do të largohet pas disa ditësh pushimi.

Ju jeni shtatzënë – “Gjinjtë e fryrë, të butë, të dhimbshëm janë shpesh shenja e parë e shtatzënisë”, thotë Dr. Ramos. Urime! Fajësoni hormonet tuaja. Në fazat e hershme të shtatzënisë, gjinjtë rriten më shpejt se foshnja juaj. Ndërsa nivelet e estrogjenit rriten, ato rrisin madhësinë e kanaleve tuaja të qumështit, të cilat nga ana tjetër mund të rrisin dhimbjen e gjirit dhe ndjeshmërinë.