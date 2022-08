“Arrin të pajtoheni shpejt”, 3 shenja të sigurta se keni takuar burrin tuaj të ardhshëm

Kur emocionet po vrapojnë “në kulmin e tyre” dhe ke përshtypjen se gjithçka rreth teje është rozë, është e vështirë t’i shikosh gjërat realisht.

Është krejtësisht normale të pyesësh veten nëse njeriu që ke takuar është me të vërtetë ai “i vërtetë” apo nëse ndjenjat e tua thjesht po të turbullojnë trurin.

Psikologët thonë se ka shenja të sigurta që tregojnë se partneri juaj ju përshtatet vërtet dhe se mund të krijoni një marrëdhënie të gjatë me të dhe të martoheni, shkruan albeu.com.

1. Arrin të pajtoheni shpejt

Është shumë e vështirë të imagjinohet një marrëdhënie pa konflikt, por nuk është gjithmonë e lehtë të pajtohesh dhe të vazhdosh përpara. Një shenjë e sigurt që ju dhe personi “dëgjoni” njëri-tjetrin dhe, më e rëndësishmja, e kuptoni njëri-tjetrin, është aftësia për të gjetur shpejt një kompromis dhe pranim të shpejtë. Kur një person është shumë i përqendruar te vetja, e ka të vështirë të bëjë hapin e parë dhe të pranojë se ka gabuar.

Nëse i dashuri juaj është gjithmonë i gatshëm të pranojë se e ka gabim ose vazhdimisht kërkon mënyra për të zgjidhur problemin, mund të ndërtoni me siguri një të ardhme me një partner të tillë.

2. Nuk ndiheni të stresuar për lidhjen

Psikologët njëzëri thonë se rehatia në një marrëdhënie është jashtëzakonisht e rëndësishme, kur secili partner ka “të drejta” të barabarta dhe nuk ka frikë të shprehë mendimin e tij. Vetëm në këtë rast mund të flasim për një marrëdhënie të shëndetshme. Kur shpirti juaj binjak mund t’ju pranojë për atë që jeni, mund të jeni të sigurt se keni vërtet rëndësi për ta.

Në një rast të tillë, ekziston një probabilitet i lartë që lidhja të përfundojë në martesë.

3. Ndani të njëjtat interesa

Nuk ka të bëjë me të pajtuar verbërisht me gjithçka që burri juaj thotë dhe bën, ka të bëjë me ta parë atë si një shpirt të afërm, interesat dhe hobi i të cilit janë afër tuajat. Është tepër e vështirë të shkosh mirë me një person që shpenzon shumë kohë në një hobi që nuk mund ta durosh.

Ju nuk do të jeni në gjendje të qëndroni në një marrëdhënie të tillë për një kohë të gjatë, dhe kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme që menjëherë të kuptoni se si është i zgjedhuri juaj dhe çfarë jeni gati të duroni. Ky rregull funksionon gjithashtu në drejtim të kundërt – burri juaj nuk duhet të përpiqet t’ju bindë të ndryshoni veten dhe të hiqni dorë nga interesat tuaja. /albeu.com/