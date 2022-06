A jeni GATI për një fëmijë tjetër: Nëse nuk mund të vendosni, këto pyetje do t’ju ndihmojnë

Të vendosësh të kesh një fëmijë tjetër nuk është aspak e lehtë.

Duhet të mendoni me kujdes për gjithçka, duke filluar nga nëse gjithçka është në rregull me shëndetin tuaj përsa i përket shtatzënisë së mundshme, deri tek nëse i keni kushtet, shkruan albeu.com.

Vendimi është gjithmonë individual dhe nuk ka një numër magjik fëmijësh që është ideal për të gjitha çiftet.

Nëse jeni duke luftuar për të vendosur nëse dëshironi të keni më shumë fëmijë apo jo, përpiquni t’u përgjigjeni sinqerisht këtyre pyetjeve:

1. Si është shëndeti juaj?

Nëse keni pasur disa nga ndërlikimet e shtatzënive të mëparshme , kjo mund të jetë një pyetje me të cilën duhet të filloni.Mendoni me kujdes se çfarë mund të sjellë një shtatzëni e re dhe pasojat reale që mund të prisni.

2. A keni kushte?

Një makinë më e madhe, një apartament më i madh, organizimi i punës dhe planet e karrierës janë disa nga gjërat që duhet të mendoni nëse dëshironi të keni më shumë fëmijë.

3. Sa i rëndësishëm është për ju gjumi i rregullt dhe cilësor?

Duhet të keni parasysh se do t’ju duhet të kaloni sërish ato faza të vështira të netëve pa gjumë.

4. A mund të përballoni koston e rritur të jetesës?

Financat janë një element i rëndësishëm. Për prindërit që kanë më shumë fëmijë, ata gjithashtu kanë shumicën e asaj që mund të kenë nevojë. Megjithatë, të kesh një fëmijë nuk kërkon vetëm të blesh një krevat fëmijësh dhe një karrocë fëmijësh, kështu që mendo dhe shkruaj në letër të ardhurat dhe shpenzimet e pritshme që mund të vijnë me një anëtar të ri të familjes .

5. Sa ju duhet aktualisht për të udhëtuar?

Udhëtimi me fëmijë është një eksperiencë shumë e mundshme dhe padyshim e vlefshme.Kini kujdes se do t’ju duhet të përshtateni me faktin që familja po rritet për një anëtar tjetër, gjë që mund të sjellë disa ndryshime në këtë fushë.

6. A është liria gjëja juaj më e rëndësishme tani?

Disa prindërve u pëlqen fakti që kanë hapësirën e tyre përsëri kur fëmijët e tyre të rriten pak, ndaj është më e vështira për ta të heqin qafe atë rehati dhe të kthehen në ritmin e jetës që sjell një i porsalindur.

7. Cilat janë pritshmëritë tuaja?

Nëse doni të përmbushni pritshmëritë e të tjerëve duke lënë mënjanë nevojat tuaja, duhet të mendoni përsëri. /albeu.com/