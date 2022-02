A flini para televizorit? Gabimi që ju kushton më shumë seç mendoni

Ka njerëz, të cilët gjithmonë kur flenë lënë televizorin ndezur, pasi në këtë mënyrë mund të bëjnë gjumin më të qetë. Mirëpo, ekspertët pajtohen se kjo nuk është një ide e mire, pasi ndikon negativisht te shëndeti.

Shkencëtarët e Universitetit të Salzburgut në Austri kryen një studim me 17 vullnetarë pa probleme me gjumin dhe me një moshë mesatare 22 vjeç, vullnetarëve u luajtën tinguj të ndryshëm gjatë gjumit të tyre të natës.

Vullnetarët fillimisht dëgjuan zërat e njerëzve që njihnin dhe më pas bisedat e njerëzve që nuk i njihnin. Më pas, sinjalet e prodhuara nga truri u ekzaminuan duke përfshirë dialogë me emrat e tyre dhe biseda me emra të panjohur.

Në këtë mënyrë, ekspertët renditën efektet shëndetësore të gjumit me televizorin ndezur, si më poshtë:

1) Gjumi më pak se 8 orë rrit “borxhin” ndaj trupit

Ekspertët thonë se të rriturit duhet të flenë rreth 8 orë çdo natë. Thuhet se personat që flenë para televizorit flenë më pak sepse nuk mund të flenë thellë dhe kjo u rrit borxhin e gjumit.

Me pak fjalë, çdo gjumë më pak se 8 orë rrit “borxhin” ndaj trupit. Ndërsa një person që fle 6 orë në ditë i detyrohet trupit për 2 orë, ai duhet të përballet me probleme serioze në aftësinë e tij për t’u fokusuar fizikisht dhe mendërisht gjatë ditës për shkak të mungesës. Me kalimin e kohës, rritja e këtij borxhi shkakton probleme shëndetësore fizike.

2) Zvogëloni prodhimin e melatoinës së hormonit

Melatonin është një hormon që na ndihmon të flemë dhe mbron nga stresi. Melatonina është arsyeja që ju shtriheni në divan dhe përgjumeni.

Studimet kanë treguar se sasia e melatoninës zvogëlohet tek njerëzit që flenë para dritës blu të emetuar nga televizori. Sepse truri e ka shumë të vështirë të kuptojë nëse është natë apo ditë përballë dritës që del. Tingujt e panjohur dhe lëvizjet intensive të dritës në hapësirë ​​e bëjnë shumë të vështirë për ju që të bini në gjumë dhe të qëndroni në gjumë.

Drita blu që marrim nga kompjuterët, telefonat dhe pajisjet kujtoi se drita blu nga burimet elektronike ndikon në hormonet tona dhe dëmton trupin dhe ekuilibrin tonë të gjumit.

3) Efektet negative në shëndet

Dremitja para televizorit ju pengon të flini mjaftueshëm dhe kjo mund të çojë në problemet e mëposhtme shëndetësore:

— Hipertensioni

— Dobësimi i sistemit imunitar

— Harresa

Për më tepër, sipas një studimi të kryer në vitin 2019, u sugjerua se gjumi para dritës së emetuar nga televizori rrit rrezikun e obezitetit. Në një studim të kryer mes 43 mijë e 772 femrave, u konstatua se ulja e sasisë dhe cilësisë së gjumit shkaktonte çrregullime në të ngrënë dhe probleme psikologjike.

U vu re se ritmi cirkadian shqetësohej veçanërisht nga njerëzit që kishin ndezur dritën ose televizorin në dhomën e tyre gjatë gjumit dhe kjo shkaktoi një ulje të hormonit melatonin. U kuptua se ky ndryshim në organizëm shkaktoi një rritje të nivelit të stresit dhe çoi në shfaqjen e një çrregullimi të të ngrënit.