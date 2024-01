A është dushi me ujë të nxehtë një zgjedhje më e mirë se sa i ftohtë për gjumë të mirë dhe shëndet të përgjithshëm?

Dushi me ujë të nxehtë: Përparësitë më të rëndësishme

Dr. Adam Friedman, mjek i përgjithshëm dhe profesor në Shkollën e Mjekësisë në Uashington, thotë se dushi me ujë të nxehtë është i rëndësishëm për trupin, sepse një dush i ngrohtë aktivizon sistemin nervor parasimpatik, i cili ndikon në atë se sa të lodhur ndihemi.

Përfitimet e tjera të dushit të nxehtë përfshijnë:

▪ lehtësim nga problemet e frymëmarrjes

▪ ndihmë me problemet e lëkurës

▪ ndikim në relaksimin e muskujve dhe parandalimin e spazmave.

Temperatura e lartë e ujit dhe e ajrit, si dhe avulli që rezulton, është përdorur si një mënyrë natyrale për të reduktuar simptomat e ftohjes dhe kollitjes që nga kohërat e lashta. Ky mjedis:

▪ hap rrugët e frymëmarrjes

▪ fillon lirimin e mukusit

▪ pastron pasazhet dhe zgavrat e hundës.

Ndryshimet e lëkurës që mund të ndikohen pozitivisht nga dushi me ujë të nxehtë

Kur bëjmë dush me ujë të nxehtë, poret e lëkurës hapen më shpejt në krahasim me kontaktin me ujin e ftohtë, gjë që bën të mundur çlirimin dhe largimin e papastërtive të bllokuara, substancave patogjene, yndyrave dhe papastërtive në mënyrë më efikase dhe më të mirë.

Relaksimi i muskujve

Kontakti me ujin e nxehtë ndihmon në lehtësimin e tensionit të trupit dhe mund të ndihmojë në zbutjen e lodhjes së muskujve.

Efektet negative të dushit me ujë të nxehtë ose shumë të nxehtë

As ekstremi nuk është i mirë për shëndetin, ndaj as dushi me ujë shumë të ftohtë, por jo shumë të nxehtë, pavarësisht se në lidhje me afinitetet personale, dikujt i pëlqen një mënyrë dhe dikush tjetër. Lajm i mirë është se nuk duhet të heqim dorë plotësisht nga dushi me ujë më të nxehtë, por duhet ta bëjmë me moderim.

Disavantazhet më të mëdha, pra efektet e mundshme negative të dushit me ujë të nxehtë, janë:

▪ tharja dhe acarimi i lëkurës (ekspertët theksojnë se uji shumë i nxehtë shkakton dëme në qelizat e keratinës të vendosura në shtresën më të jashtme të lëkurës sonë – epidermë)

▪ përkeqësimi i problemeve kronike të lëkurës, si ekzema

▪ kruajtja (nxehtësia e tepërt shkakton mastocitet, të cilat përmbajnë histaminë)

▪ rritja e presionit të gjakut

Përfitimet e dukshme nga dushi i nxehtë dhe i ftohtë – cili është më i mirë?

Mjeku Adam Friedman thotë se duhet të jeni të moderuar dhe të mos “trondisni” lëkurën, trupin apo organizmin në tërësi. Eksperti këshillon që të bëni dush me ujë të vakët, të thaheni pjesërisht dhe më pas të aplikoni një krem hidratues në lëkurën që është ende e lagur në vende.

Friedman kujton se trupi ynë ka disa përfitime shëndetësore nga uji i ftohtë, por thekson se ai çon në ngushtimin e enëve të gjakut. Uji i ngrohtë vepron në enët e gjakut në mënyrë që pompimi i gjakut në zemër të jetë i njëtrajtshëm, si dhe kthimi i tij në trup, me rigjenerim dhe detoksifikim.