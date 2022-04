A e dini se për çfarë shërben butoni numër 5 në telekomandë?

Një pikë në numrin 5 bën më të lehtë përdorimin e personave me shikim të dëmtuar dhe ata mund ta përdorin atë për të përcaktuar se ku janë çelësat e tjerë. Ndihmon gjithashtu njerëzit me shikim normal kur përdoret në errësirë.

Në shumicën e rasteve, në butonin numër 5 është bërë një standard i zakonshëm në prodhimin e telekomandës kontroll.

Pika ose viza në këtë rast shërben si pikë referimi se ku ndodhen butonat e tjerë në telekomandë.

Përveç ndihmës për personat me shikim të dëmtuar dhe me shikim të dobët, çelësi numër 5 përfiton edhe personat me shikim normal, kështu që ata mund të përdorin telekomandën pa e parë ose kur shohin televizor në errësirë. /albeu.com/