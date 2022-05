A duhet t’i hekurosni të brendshmet dhe çorapet? Përgjigja befasuese

Jemi mësuar të hekurosim rrobat që ato të duken të rregullta dhe të përshtaten mirë. Po rrobat që askush nuk i sheh? Duket shpërdorim të kalosh kohë duke hekurosur çorape dhe të brendshme.

Por sa e nevojshme është hekurosja e të brendshmeve?

Kur heqim të brendshmet nga tharësja, duhet të vendosim se çfarë të bëjmë më pas: t’i hekurosim apo t’i palosim ato. Fatkeqësisht, rrobat tona të sapo lara nuk janë aq të pastra sa mendojmë. Bakteret brenda makinës larëse mund të mbijetojnë nga cikli në cikël. Puna është se vetëm temperaturat jashtëzakonisht të larta mund t’i vrasin ato (disa baktere mund të mbijetojnë edhe në 60°С). Por jo të gjitha rrobat mund të lahen në këto temperatura dhe për këtë arsye ekspertët rekomandojnë hekurosjen.

Besohet se të brendshmet përmbajnë më shumë mikrobe. Të brendshmet e zakonshme mund të mbulohen me fece dhe infeksionet gjenitale. Hekurosja i bën të brendshmet më sterile. Njerëzit që kanë infeksione mykotike duhet t’i hekurosin patjetër të brendshmet.

Pse është më mirë të hekurosësh para se të palosësh?

Në lavatriçe ka baktere. Besohet se të gjitha llojet e baktereve mund të riprodhohen në lavatriçet tona, si E. coli dhe salmonela, Staphylococcus aureus dhe shumë të tjerë. Rrobat e pista që lajmë janë burimi i këtyre mikrobeve. Përveç kësaj ne bëjmë gabime gjatë larjes. Disa njerëz e ngarkojnë makinën larëse aq shumë sa kjo ka një ndikim negativ në cilësinë e larjes.

Të brendshmet, veçanërisht për gratë, janë bërë nga pëlhura të holla dhe delikate. Pra, duhet të jeni të kujdesshme me to.

Kontrolloni etiketat. Pambuku, mëndafshi, viskoza dhe poliesteri janë pëlhura krejtësisht të ndryshme që kërkojnë temperatura specifike.

Vendoseni hekurin në temperaturën e duhur. Nëse jeni në dyshim, vendosni një temperaturë minimale që mund ta rrisni më vonë.

Hekurosni me kujdes rrobat. Për të mbrojtur materialin, mbuloni të brendshmet me një copë nape mbrojtëse dhe hekurosni sipër.

Palosni të brendshmet dhe vendosini në sirtar.

Ne kemi kuptuar se të brendshmet duhet të hekurosen, por hekuri nuk është i nevojshëm për çorapet. Pas tharjes, çorapet zakonisht janë të rrudhura. Por kur i vishni ato shtrihen. Përveç kësaj, ekspertët nuk rekomandojnë hekurosjen e tyre.

Kjo pasi shumica e çorapeve përmbajnë pëlhurë elastike që i ndihmon ato të përshtaten. Materiali ka një temperaturë të ulët shkrirjeje dhe hekurosja ka një efekt negativ në to. Nëse hekuroset, kjo pëlhurë në çorape do të shtrihet dhe nuk do t’ju përshtatet më mirë.