A duhet të ndaheni nëse partneri juaj neglizhon “ditën e të dashuruarve”? Flet ekspertja e çifteve

Statistikat thonë se janë të shumtë çiftet që nuk janë të sigurt nëse partneri i tyre aktual është apo jo i duhuri. Shtoji kësaj pasigurie edhe një gabim në ditën e Shën Valentinit dhe dukshëm mund t’ju vijë të pyesni “A e ekzagjeroj nëse dua të ndahem pikërisht prej kësaj neglizhence?”

Hayley Quinn, eksperte marrëdhëniesh thotë:

“Vetëm sepse është Dita e Shën Valentinit, nuk do të thotë që ju duhet të planifikoni një darkë apo pushime së bashku, por nëse është e rëndësishme për ju, duhet të jetë e rëndësishme edhe për gjysmën tuaj. Është gjithashtu e rëndësishme të jeni të sinqertë me veten dhe mënyrën si ndiheni”.

Ka nga ata njerëz të cilëve dita e të dashuruarve u duket klishe apo nga ata që mendojnë se “Shën Valentini është çdo ditë”. Megjithatë, nëse ju nuk bëni pjesë te ky grup, do të bënit mirë t’ia komunikonit këtë partnerit.

Nuk do të ishte e drejtë të mbyllnit gjithçka prej një neglizhence të paqëllimshme, ama nëse partneri juaj e di shumë mirë se çfarë ju pëlqen dhe refuzon ta bëjë – atëherë diçka nuk shkon.

Përveç komunikimit, një ide tjetër do të ishte që ju të ishit të parët që bëni diçka të këndshme për Shën Valentin dhe ndoshta partneri do ta pasojë me diçka më të mirë. Nëse as kjo nuk funksionon – theksojmë edhe njëherë, diçka nuk shkon.