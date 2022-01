A duhet të marrim aspirinë për të parandaluar sulmet në zemër? Flasin ekspertët amerikanë: Ja si të veproni

Një dozë e ulët e aspirinës në ditë nuk mund të bëjë aq mirë për zemrën e plakur sa kemi shpresuar më parë. Këtë javë, një grup ekspertësh të pavarur njoftuan thanë se disa njerëz të moshuar marrin aspirinën ditore si një mënyrë për të zvogëluar rrezikun e problemeve kardiovaskulare.

Në vend të kësaj, ata kanë arritur në përfundimin se njerëzit mbi 40 vjeç nuk duhet të marrin aspirinë ditore për të parandaluar sëmundjet kardiovaskulare pa rekomandimin e mjekut, dhe ata po rekomandojnë që njerëzit mbi 60 vjeç të mos marrin aspirinë parandaluese.

Një dozë e ulët ditore e aspirinës, është parë prej kohësh si një mënyrë relativisht e sigurt për të zvogëluar rrezikun e sulmit në zemër, goditjeve në tru dhe sëmundjeve të tjera kardiovaskulare. Përfitimet kardiovaskulare të aspirinës, e cila ndihmon në hollimin e gjakut, mendohet se tejkalojnë rrezikun modest të rritjes së gjakderdhjes. Por me kalimin e viteve, provat janë grumbulluar dhe kanë treguar se ky ekuacion mund të mos jetë aq i thjeshtë.

Ndërsa aspirina duket se ndihmon njerëzit që tashmë kanë përjetuar sëmundje kardiovaskulare ose janë në rrezik të lartë për të, studimet e fundit nuk kanë gjetur një përfitim të qartë neto për njerëzit e shëndetshëm që e marrin atë për të parandaluar dhimbjet. Në një studim, dëmet e gjakderdhjes së aspirinës madje u dukën në hije të çdo përfitimi që mund të kishte pasur ndryshe për njerëzit mbi 70 vjeç. Duke cituar këtë hulumtim më të ri, Shoqata Amerikane e Zemrës dhe Kolegji Amerikan i Kardiologjisë lëshuan së bashku udhëzime në vitin 2019 që vetëm aspirinën e përditshme e miratuan si të dobët. Përdorimi për njerëzit midis moshës 40 dhe 70 vjeç që kishin një rrezik të lartë të sëmundjeve kardiovaskulare kishte një rrezik të ulët për gjakderdhje. Në thelb, ata dekurajuan përdorimin e këtij medikamenti parandalues ??pa u konsultuar me mjekun, veçanërisht për njerëzit mbi 70 vjeç.

Draft udhëzimet e reja të publikuara vijnë nga Task Forca e Shërbimeve Parandaluese të SHBA (USPTF), një panel ekspertësh i caktuar nga qeveria, por i pavarur, këshillat e të cilëve udhëzojnë praktikat e kujdesit parandalues ??mbarëkombëtar. Dhe ato janë në përputhje me dekretet e fundit nga organizatat kryesore të shëndetit të zemrës.

Në vitin 2016, USPTF rekomandoi që njerëzit në të 50 -at e tyre në rrezik të lartë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe kanceri kolorektal, por pa rrezik të shtuar të gjakderdhjes të marrin aspirinë ditore (rreziku i lartë përcaktohet si një shans i vlerësuar prej 10% për t’u sëmurë në 10 vitet e ardhshme). Ata në të 60 -at u thanë që duhet të marrin një vendim individual në lidhje me përdorimin e aspirinës, në mënyrë ideale përmes konsultimit me një mjek. Por ata shmangën çdo rekomandim për njerëzit në moshën 40 vjeç ose mbi 70 vjeç, duke përmendur mungesën e provave të forta në çdo mënyrë.

Tani, megjithatë, ata nuk po rekomandojnë përdorimin e përditshëm të aspirinës për çdo grupmoshë, të paktën jo në mënyrë uniforme. Njerëzit midis moshës 40 dhe 60 vjeç të shqetësuar për rrezikun e tyre kardiovaskular duhet të marrin vendimin e tyre për të marrë aspirinë rast pas rasti, sipas USPTF. Dhe atyre mbi 60 vjeç nuk duhet t’u thuhet që ta marrin atë si një mënyrë për të qëndruar të shëndetshëm në zemër. Njerëzit të cilët tashmë po marrin aspirinë të përditshme, veçanërisht nëse kanë sëmundje ekzistuese të zemrës, duhet të flasin me mjekët e tyre.

“Nuk ka më një deklaratë të përgjithshme se të gjithë ata që janë në rrezik të shtuar për sëmundje të zemrës, edhe pse kurrë nuk kanë pasur sulm në zemër, duhet të marrin aspirinë,” tha Chien-Wen Tseng, një anëtar i grupit të punës. “Ne duhet të jemi më të mençur në përputhjen e parandalimit parësor me njerëzit që do të përfitojnë më shumë dhe do të kenë rrezikun më të vogël të dëmtimit.”

Duke bërë vlerësimet e tyre, USPTF tha se të dhënat nga provat e fundit dhe studimet e vazhdueshme të popullsisë kishin ndryshua. Ata përcaktuan se vetëm një përfitim i vogël neto nga aspirina parandaluese mund të ekzistonte për njerëzit e moshës 40 deri në 60 vjeç me rrezik të lartë, ndërsa asnjë përfitim nuk ekziston për njerëzit mbi 60. Ndërsa udhëzimet e reja kryesisht kanë të bëjnë me sëmundjet kardiovaskulare, ato gjithashtu tejkalojnë këshillat e mëparshme për parandalimin e kancerit gjithashtu. Sipas USPSTF, tani ka “dëshmi të pamjaftueshme” për të treguar se përdorimi i përditshëm i aspirinës zvogëlon rrezikun e zhvillimit ose vdekjes nga kanceri kolorektal.

Këto udhëzime të reja janë teknikisht vetëm një projekt propozim, kështu që mund të ketë disa ndryshime në gjuhën përfundimtare. USPSTF do të pranojë komentet publike mbi propozimin e tyre deri në fillim të muajit tjetër.