9 mënyra për t’u bërë një njeri më i mirë

Të qenit i mirë me të tjerët është një mënyrë e rëndësishme për të shpërndarë mirësi dhe pozitivitet.

Përveç përfitimit të të tjerëve, hulumtimet sugjerojnë se kjo lloj sjelljeje sociale mund të rrisë edhe mirëqenien tuaj mendore.

Të bëhesh një person më i sjellshëm nuk është aq e vështirë sa mund të mendoni. Ka gjëra që mund të bëni për të treguar dhembshuri, ndjeshmëri dhe mirësi në ndërveprimet e përditshme me të tjerët, shkruan VeryWellMind.

Vepro me mirësi: Të jesh një person i mirë do të thotë të veprosh me mirësi dhe hulumtimet sugjerojnë se mirësia mund të ndikojë pozitivisht në trurin tuaj. Veprimet individuale të mirësisë nxisin lirimin e oksitocinës dhe endorfinës dhe duket se nxisin krijimin e lidhjeve të reja nervore.

Shmangni kritikat: Mund të jetë e vështirë të jesh një person i mirë kur jeni të mbushur me mendime negative. Kur e gjeni veten duke kritikuar dikë, përpiquni të përvetësoni një këndvështrim më pozitiv. Si mund ta riformuloni situatën dhe të jeni më optimistë?

Jini të ndershëm: Qëndroni besnik ndaj vetes dhe vlerave tuaja; mund të shpreheni bukur duke qenë të sinqertë.

Bëhu i mirë me veten: Mënyra se si e trajtojmë veten, duke përfshirë edhe të folurit tonë, luan një rol të rëndësishëm në mënyrën se si i trajtojmë të tjerët. Në fund të fundit, si mund t’i trajtojmë të tjerët mirë nëse nuk e trajtojmë veten mirë? Vini re se si flisni me veten dhe si reagoni kur diçka nuk shkon – a fajësoni apo ndëshkoni veten? Duke praktikuar durimin dhe mirësinë ndaj vetes, ne e bëjmë më të lehtë të jemi të mirë me të tjerët.

Jini mendjehapur: Jeta është plot ndryshime. Kur përballemi me ide, situata ose njerëz që nuk janë të njohur për ne, mund të lindin emocione negative që e bëjnë të vështirë të jesh i mirë. Të qenit mendjehapur është një cilësi thelbësore për të mësuar dhe përvetësuar informacion pa gjykim.

Tregohu i sjellshëm: Mirësjellja është vetëm një aspekt i të qenit i këndshëm, por është një mënyrë e rëndësishme për të patur një ton pozitiv në ndërveprimet sociale. Mos harroni se sjellja e njerëzve të tjerë nuk ka nevojë të ndikojë te ju. Nëse të tjerët tregohen të vrazhdë, përgjigjja me mirësjellje mund të jetë një mënyrë për të ndryshuar drejtimin e ndërveprimit.

Praktikoni faljen: Heqja dorë nga pakënaqësitë e së kaluarës dhe falja e të tjerëve mund t’ju ndihmojë të ecni përpara me një qëndrim më pozitiv. Është më e lehtë të jesh mirë kur ndihesh mirë me të tjerët. Falja e vetes është gjithashtu e rëndësishme, kështu që punoni për të hequr dorë nga përvojat negative nga e kaluara që ju pengojnë të kultivoni një mentalitet më pozitiv, citon Anabel.

Praktikoni mirënjohjen: Kaloni disa minuta çdo ditë duke menduar për diçka për të cilën jeni mirënjohës. Hulumtimet sugjerojnë se mirënjohja mund të ketë shumë përfitime shëndetësore, duke përfshirë reduktimin e stresit dhe rritjen e lumturisë. Përqendrimi në mendimet pozitive mund t’ju ndihmojë të zhvilloni një qëndrim më pozitiv dhe mund ta bëjë më të lehtë përballimin e telasheve dhe vështirësive të përditshme të jetës.

Respektoni të tjerët: Empatia dhe respekti janë gjithashtu komponentë të rëndësishëm të mirësisë. Gjatë ditës, përpiquni t’i shihni gjërat nga këndvështrimi i njerëzve të tjerë në jetë dhe mendoni për gjërat që mund të bëni për të respektuar nevojat e tyre.