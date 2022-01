9 janar 2022: Shenja e Horoskopit që do të pësojë tronditje në planin financiar

Dashi

Lëreni veten më të lirë gjatë kësaj dite dhe bëni ato që do ndieni në çdo moment. Keni për të dalë më të fituar. Ju të dashuruarit do jeni largpamës dhe mjaft realistë. Do i zgjidhni një e nga një të gjitha problemet që keni pasur dhe do dini edhe si të kërkoni falje për gabimet e bëra. Ju beqarët nuk duhet t’iu besoni verbërisht të gjithë personave që do iu joshin sepse disa mund të kërkojnë thjesht të tallen apo të kalojnë vetëm disa çaste intime. Në punë do jeni tejet të kujdesshëm me çdo gjë dhe keni për të arritur rezultatet e shumë ëndërruara. Dinamizmi gjithashtu nuk ka për t’iu munguar. Buxheti ka për të qenë goxha i mirë.

Demi

Mos lini asgjë pas dore gjatë kësaj dite sepse gjithçka do jetë në dëmin tuaj. Nëse jeni në një lidhje, mundohuni të mos e lini asnjë moment pas dore partnerin tuaj sepse të tjerë mund t’ua rrëmbejnë përgjithmonë. Ju beqarët nuk duhet të hidhni hapa nëse keni dyshime sepse do vijë një moment kur çdo gjë do marrë fund për shkak të debateve. Në punë disa planetë do ju mbështesin fort dhe do ju ndihmojnë të gjeni rrugën e duhur për të arritur atje ku doni. Mund të fitoni edhe një pozicion më të mirë. Në planin financiar mos e lëshoni veten edhe po ju dolën vështirësi. Me pak përkujdes dhe disa masa situata do ndryshojë shpejt.

Binjakët

Gjatë kësaj dite nuk do pranoni asnjë lloj kritike dhe do hidhni vetëm hapa para me bindje të plotë. Ju të dashuruarit do jeni shumë sensualë dhe të dashur me partnerin tuaj kështu që marrëdhënia në çift do jetë e shkëlqyer. Do ja kaloni aq mirë me njëri-tjetrin saqë shumë persona do ju kenë zili. Ju beqarët duhet të reflektoni gjatë para se të pranoni propozimet që do iu bëhen, pasi bëhet fjalë për të ardhmen tuaj. Në punë do jetë Dielli ai që do iu ndihmojë pafundësisht. Do iu bëni ballë edhe kolegëve dashakeqë edhe eprorëve gjithë kohës me nerva. Buxheti nuk do jetë i keq edhe pse në fakt nuk jeni treguar shumë të shtrënguar me shpenzimet së fundmi.

Gaforrja

Edhe pse e keni qejf t’i merrni gjërat shtruar, sot është momenti të merrni disa vendime të rëndësishme për të ardhmen tuaj. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e qetë dhe e ngrohtë. Do shprehni dashuri pafund ndaj njëri-tjetrit dhe shpesh do ju rrahë zemra fort nga surprizat që do merrni. Edhe ju beqarët do kaloni një ditë shume të këndshme dhe të mbushur me takime interesante. Në punë gjërat nuk kanë për të ecur ashtu si keni dashur, megjithatë nuk duhet të dorëzoheni menjëherë. Buxheti do konsolidohet dhe do arrini të kryeni edhe investime të mëdha që më parë nuk keni mundur dot.

Luani

Dëgjoni më shumë zemrën gjatë kësaj dite dhe nuk keni për të dalë aspak të humbur. Nga ana tjetër duhet edhe të falni më tepër që të çliroheni edhe vetë. Nëse keni një lidhje, besojini partnerit tuaj për të gjitha ato që do ju thotë sepse nuk keni për t’u zhgënjyer asnjëherë. Nëse ai ju bën një propozim pranojeni pa u menduar dy here pasi do përjetoni shumë emocione. Ju beqarët do ndiheni keq herë pas here për shkak të disa problemeve profesionale dhe nuk do preferoni ta kërkoni dashurinë. Në punë çdo gjë do jetë rutinë. Do bëni atë që keni bërë gjithmonë pa menduar për diçka më ndryshe. Në planin financiar ndryshimet do jenë pozitive.

Virgjëresha

Për të pasur një ditë më të bukur sot, mundohuni të jeni paksa më kreativë. Nëse keni një lidhje dhe doni të jetoni në harmoni të plotë duhet të tregoheni të sinqertë me partnerin dhe të mos e gënjeni atë për asgjë. Për ju beqarët do konkretizohen disa nga ëndrrat tuaja më të bukura dhe çdo gjë do ndryshojë përgjithmonë. Në punë do keni aftësi goxha të mira dhe do merrni kënaqësi pafund. Gjithë përpjekjet dhe sakrificat e bëra më në fund do shpërblehen. Buxheti do kërkojë pak më tepër vëmendje dhe përkushtim. Po u sollët në këtë mënyrë jo vetëm që nuk do hasni probleme, por mundet të keni edhe përmirësime.

Peshorja

Nën ndikimin e madh të hënës dhe Marsit, sot do iu pëlqejë të jepni urdhra. Ky do jetë një gabim i madh. Ju të dashuruarit do ëndërroni më shumë nga sa duhet dhe kjo mund t’iu bëjë të vuani. Jeta në fakt është më e vështirë dhe më e ashpër sesa në ëndërr. Ju beqarët do përfitoni nga rrethanat dhe do ja shprehin dashurinë një personi që keni kohë që e pëlqeni. Përgjigjja ka për të qenë pozitive. Në punë duhet të negocioni me disa kolegë dhe të mundoheni të jepni më të mirën tuaj. Në planin financiar çdo gjë do varet prej jush. Sa më të kujdesshëm të tregoheni aq më mirë do iu ecin gjërat.

Akrepi

Planetët do vazhdojnë t’iu mbështesin gjatë kësaj dite dhe do iu hapin shumë porta. Do jeni gjatë gjithë ditës me humor të mirë. Nëse keni një lidhje do arrini më në fund të gjeni ekuilibrin e kërkuar dhe harmoninë. Nuk do keni pikë dyshimi për partnerin e do dashuroheni më lirshëm. Beqarët do ndihmohen nga Mërkuri dhe do dinë të joshin personat e duhur. Në ponë do keni performancë më të mira. Shefat do ju vlerësojnë dhe do iu japin disa detyra me më shumë përgjegjësi. Sektori financiar nuk do jetë aspak i keq, por nëse shpenzoni për çdo gjë që do iu shkojë ndër mend keni për t’u penduar.

Shigjetari

Do hiqni dorë nga disa zakone të vjetra sot dhe do bëni gjithçka ndryshe për të përjetuar edhe më tepër emocione. Për ju të dashuruarit e sotmja do jetë e gëzueshme. Do përjetoni vetëm emocione pozitive. Edhe ju beqarët do jeni të privilegjuar në dashuri dhe me shumë gjasë jeta do ju ndryshojë përgjithmonë. Duhet të bëheni gati edhe për ndonjë ngjarje të befasishme, por interesante. Në punë do keni nevojë të punoni vetëm dhe shefat do ua japin këtë mundësi. Ju mbetet ju ta shfrytëzoni. Nëse shpenzimet i kryeni me kujdes dhe maturi gjendja financiare nuk do jetë e keqe.

Bricjapi

Edhe pse në mëngjes do jeni paksa të hallakatur e të shpërqendruar, që nga mesdita gjithçka do ecë më së miri. Për ju të dashuruarit do jetë një ditë harmonike dhe e begatë. Marrëdhënia juaj do thellohet edhe më tepër dhe do intensifikohet. Ju beqarët do vazhdoni të jeni në kërkim të princit tuaj të kaltër dhe mund të bëni edhe sakrifica për këtë gjë. Mundet edhe të lumturoheni. Në punë do e bëni çdo gjë me shumë zell, por mirë është që herë pas here të çlodheni. Në planin financiar keni për të pasur tronditje për shkak të pamaturisë së treguar së fundmi.

Ujori

Sado të mundoheni e të luftoni ndikimin negativ të Hënës nuk do ja dilni dot sot. Për ju të dashuruarit nuk pritet një ditë e mirë. Do ketë skena të njëpasnjëshme xhelozie dhe konflikte të cilat do ju mërzitin pafund. Ju beqarët duhet të bëni më tepër durim nëse doni të gjeni personin vërtet ideal dhe që do ju përshtatet në çdo pikë. Në punë shumë persona do ju provokojnë, por ju nuk duhet kurrsesi të bini pre. Shihni planin tuaj dhe mos e ktheni kokën sa andej këtej. Për fat të mirë në planin financiar do ju mbështesin fort disa të afërm dhe mund të kryeni edhe disa investime të nevojshme.

Peshqit

Mundohuni të ruani sa më shumë ekuilibrin dhe vetëpërmbahuni sot. Ju të dashuruarit mund të keni herë pas here disa mosmarrëveshje të vogla me partnerin tuaj, megjithatë gjithçka do kalohet shpejt. Ju beqarët do keni vetëm disa mundësi për aventura kalimtare, kështu që do jetë në dorën tuaj nëse do doni të përfitoni prej tyre apo jo. Në punë do keni goxha vështirësi dhe shumë gjëra nuk do ju ecin si i kishit programuar. Nuk do merrni dot as postin që iu ishte propozuar. Në planin financiar do jeni me më shumë fat se kurrë ndonjëherë më parë dhe do ndiheni mjaft të qetë për këtë gjë.