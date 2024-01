9 arsyet që të çojnë drejt tradhtisë

Pse partnerët nuk ndahen nga njëri-tjetri edhe pse nisin diçka të re me një person tjetër? A është e natyrshme që të ketë tundim, apo është tundim i një shenjë, që marrëdhënia po humbet zjarrin e saj? Nëse keni tradhtuar ndonjëherë, pse e keni bërë? Mund të falni një tradhtar? Nëse jeni duke u interesuar për një person, i cili është në një marrëdhënie të përkushtuar, a ju bën kjo një tradhtar?

Ne po ju rendisim disa nga arsyet që të çojnë drejt tradhtisë:

1. Mërzitja

Kjo është arsyeja më e zakonshme që njerëzit tradhtojnë. Është e vështirë të mbash një marrëdhënie të mërzitshme për një kohë të gjatë. Gjërat fillojnë e zmadhohen dhe pastaj arrin një pikë kur të dy e kuptojnë se kjo është jeta e vërtetë. Kur dikush tjetër ju përmbush eksitimin, një marrëdhënie e re mund të fillojë.

2. Varësia

Në shikim të parë, tradhtia duket si sjellje e pavarur. Kjo mund të interpretohet kështu: Jeni duke bërë atë që doni, kur të doni. Por, tradhtia është një sjellje e varur. Një tradhtar është i varur, sepse ata nuk janë aq të fortë sa të prishin marrëdhënien me partnerin e tyre të rëndësishëm, në mënyrë që të largohen me tjetrin.

3. Konfuzioni

Ndonjëherë jeta ose një situatë e veçantë mund të lëkundë karakterin tuaj. Kur ndodh stuhia e përsosur e konfuzionit në kokën tuaj, mund të bëni gabime.

4. Sepse ju lejojnë

Disa mendojnë se nëse do të tradhtoheshin, do të ndaheshin menjëherë. Të falësh një tradhtar, është njësoj si të bësh marrëveshje me të për të ndodhur përsëri, duke filluar një rreth vicioz. Personi i tradhtuar mund të humbasë respektin duke lejuar që ta bëjë përsëri.

5. Trajtimi

Nëse dikush është keqtrajtuar, atëherë instinkti i tij i parë është të largohet prej tij ose prej saj. Por, nganjëherë kjo nuk është kaq e thjeshtë, ndoshta ju keni për të rritur fëmijët së bashku. Nëse ju ndjeheni të bllokuar në një marrëdhënie të keqe, është e natyrshme që do të hidheshit në krahët e hapura të një personi që ju trajton mirë.

6. Hakmarrja

Kjo është fare e thjeshtë: ‘Një sy për një sy’. E tradhton, nëse të tradhton. Nëse vazhdimisht ju lëndon apo abuzon me ju në një farë mënyre, ju bëni të njëjtën gjë për të marrë hak.

7. Konfirmimi i atraktivitetit

Ndonjëherë kur ju keni kohë në një marrëdhënie të gjatë, ose nëse partneri ju konsideron të zakonshëm, filloni të pyesni veten nëse jeni ende tërheqës. Ndoshta, sepse jeni ndjerë më tërheqës kur ishit vetëm. Keni dëshmuar se një person i ri mund të jetë tërhequr nga ju.

8. Trillimi

Disa njerëz vetëm kënaqen kur tradhtojnë, vrapojnë në fshehtësi, duke rrezikuar, duke u kapur, duke krijuar konspiracione, si dhe duke krijuar momente emocionuese.

9. E konsiderojnë më shumë një romancë sesa tradhti

Ju mund të keni kufijtë tuaj, por a përputhen me ato të partnerit? Për disa kufijtë e tradhtisë shkojnë mjaft larg, aq sa duket sikur nuk do t’i shohësh dot kurrë.