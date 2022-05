8 zakonet e të ngrënit që e bëjnë Jennifer Lopez të duket e mrekullueshme në moshën 52-vjeçare

Nuk është sekret që Jennifer Lopez pëlqen të ushtrojë dhe për këtë arsye është në formë të pabesueshme, por në këtë gjë ajo ndihmohet edhe nga disa zakone të të ngrënit që duhet t’u përmbahet.

Jennifer Lopez njihet për karrierën e saj në aktrim dhe këngë, e cila kërkon që ajo të qëndrojë në formën më të mirë fizike. Këtu ajo ndihmohet nga trajnerë personalë dhe një regjim i rreptë ushtrimesh që e bën të duket e mrekullueshme edhe në moshën 52-vjeçare.

Por sekreti qëndron edhe në një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar , dhe ajo pranoi për revistën People se nuk i mohon asgjë vetes, por e kupton se sa e rëndësishme është të ruash një mënyrë jetese të shëndetshme. Këtu janë disa nga zakonet e saj të të ngrënit që e ndihmojnë të qëndrojë në formë dhe të shëndetshme.

Ai e nis ditën e saj me një smoothie të shëndetshëm

J.Lo ndau recetën e saktë për një smoothie që funksionon për mëngjes dhe tingëllon super i shijshëm! Sipas revistës People, ajo përgatit një smoothie që përfshin:

1 lugë pluhur proteinash

3/4 filxhan luleshtrydhe

1/4 filxhan boronica

1/4 filxhan mjedra

1/4 filxhan kos grek

1/4 lugë çaji kanellë

Një nga trajnerët personalë të Jennifer, Dodd Romero, tha për Us Weekly se Lopez pi shumë ujë për të qëndruar e hidratuar. “Ajo pi të paktën shtatë gota në ditë”, tha Romero. Ai shtoi se çdo mëngjes e fillon me një gotë ujë me limon.

Ai fokusohet në proteina

Sipas Romer, J. Lo ha shumë proteina, të cilat përfshijnë të bardhat e vezëve, mishin e gjelit të detit, gjoksin e pulës, viçin e ushqyer me bar dhe peshkun. Megjithatë, ai ha mish vetëm tre deri në katër herë në javë . Ai gjithashtu merr proteina nga burimet bimore, duke përfshirë arrat, të cilat i ha “një grusht” në një kohë.

Pjata e saj është e pasur me perime

Romero tha gjithashtu se perimet e preferuara të Jennifer janë lakra jeshile, brokoli dhe spinaqi . Por ajo shmang perimet si karotat dhe misrin, të cilat sipas saj kanë më shumë sheqer natyral. Për revistën People , ajo tregoi se ka gjithmonë në dorë ushqime të shëndetshme si frutat dhe perimet.

Ajo është e rreptë kur duhet

Para paraqitjes së saj në Super Bowl 2021, kuzhinieri personal J. Lo Kelvin Fernandez ndau për Us Weekly se ajo kishte eliminuar karbohidratet dhe sheqerin nga dieta e saj .

Frigoriferi i saj është plot me ushqime të shëndetshme

Jennifer Lopez qëndron konsistente me dietën e saj të shëndetshme duke pasur frigoriferin e saj të pajisur me ushqime të shëndetshme. Shefi i saj personal Fernandez tha se qilarja dhe frigoriferi duhet të jenë gjithmonë plot. Frigoriferi përmban ujë mineral, fruta dhe perime , megjithëse Jennifer nuk është një adhuruese e madhe e frutave.

Fëmijët e saj i duan manaferrat e freskëta, dhe spinaqin, kastravecin dhe selinonë mund t’i gjeni gjithmonë në frigorifer për të bërë lëng jeshil. Ai gjithashtu ka gjithmonë vezë dhe proshutë gjeldeti të cilat i do shumë.

I pëlqen peshku, por jo salmoni

Jennifer pëlqen të hajë peshk, por ajo nuk është një fanse e madhe e salmonit. “E di që Jennifer-it nuk i pëlqen salmoni, kështu që nëse gatuaj salmon, më duhet gjithmonë të bëj levrek ose merluc për Jennifer-in, sepse ajo thjesht nuk është adhuruese e teksturës dhe shijes së salmonit ”, tha shefi i saj personal Fernandez.

Ajo nuk i mohon vetes asgjë, dhe biskotat janë dobësia e saj

Ndërsa ushqeheni shëndetshëm çdo ditë, gjithashtu nuk mohohet plotësisht. Në përgatitje për rolin e Nënës , asaj iu desh të stërvitej shumë, kështu që shpesh bënte ushtrime forcash dhe nuk hante karbohidrate me çdo vakt, por dinte të hante një ose dy biskota në mbrëmje.

I pëlqejnë shumë disa biskota, ndaj ndonjëherë i ha sepse mendon se ekuilibri në dietë është i rëndësishëm. Atij i pëlqen të punojë dhe të hajë biskotat e tij të famshme me copa çokollate , shkruan revista People.