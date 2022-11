7 ushqime që nuk duhet t’i konsumoni nëse vuani për gjëndrat tiroide

Gjëndrat tiroide janë një ndër sëmundjet më të përhapura te njerëzit dhe sado që të kurohen ato vazhdimisht përsëriten. Tiroidet shkaktojnë edhe shumë problem të tjera me shëndetin.

Ka dy lloje kryesore të sëmundjes së tiroideve, hypothyroidism dhe hyperthyroidism. E para, hipotiroidizmi, ndodh kur tiroidi nuk prodhon hormon të mjaftueshëm. Kjo mund të ndodhë kur tiroidet keqfunksionojnë. Sot në këtë artikull do ju tregojmë një listë ushqimesh që nuk duhet t’i konsumoni për t’u mbrojtur nga gjëndrat tiroide.

Ushqimet e shpejta

Nëse keni probleme me tiroidet por jo vetëm, është më mirë të mos konsumoni ushqime të shpejta të blera edhe në rrugë. Më mirë merrni pak kohë më shumë para se të dilni nga shtëpia, në mënyrë që të gatuani ushqime të shëndetshme dhe sesa të konsumoni ushqime nga fast food-i.

Ushqimet e paketuara

Njësoj si ushqimet e shpejta edhe ushqimet e përpunuara përmbajnë një masë natriumi, por rrallë përdorin kripë jodizuar. Nëse nuk na besoni, filloni të kontrolloni etiketat në dyqan. Shumë nga këto produkte, madje edhe ato ëmbëlsirat, përmbajnë më shumë se 20% të kompensimit tuaj të përditshëm të natriumit në një racion. Për të mos e rrezikuar shëndetin tuaj nga tiroidet apo nëse po vuani prej tyre sugjerohet që t’i reduktoni këto lloj ushqimesh sa më parë.

Gruri

Sëmundja celiac është një çrregullim në të cilin trupi nuk mund të trajtojë gluten në kokrra si gruri, elbi dhe thekri. Për një arsye që nuk është plotësisht e qartë, njerëzit me sëmundje celiac gjithashtu kanë një rrezik më të lartë për çrregullimin e tiroideve. Pra, nëse ju jeni diagnostikuar me celiac, shmangia e glutenit do të jetë e rëndësishme për shumë arsye. Jo vetëm që do të ndihmojë në tretjen e shëndetshme, por do të zvogëlojë rrezikun e zhvillimit të një çrregullimi të tiroideve.

Soja

Ka shumë pak informacion mbi soje. Sepse konsiderohet një zëvendësues i shëndetshëm ndaj produkteve të mishit. Në vitet e fundit ka dalë një provë që sugjeron se soja mund të ketë një efekt negativ në funksionimin e tiroideve.

Mishi i organeve të brendshme

Mishi i organeve si mëlçia, veshka dhe zemra nuk parapëlqehet shumë vitet e fundit. Këto shkurtime më pak popullore të mishit ofrojnë një ton të acidit lipoik, i cili është i njohur për të reduktuar inflamimin dhe për një funksionim sa më të mirë të organizmit. Për fat të keq, acid lipoik mund të ndikojë edhe në funksionin e tiroideve nëse ju merrni shumë nga ajo. Acidi lipoik gjithashtu nuk rekomandohet për njerëzit që tashmë marrin ilace për kurimin e tiroideve, pasi ajo mund të ndryshojë funksionin e ilaçit.

Perimet

Perimet, duke përfshirë brokoli, lakër, lulelakër karrotë, janë shumë të shëndetshme, sepse ato ofrojnë shumë fibra, vitamina dhe minerale të rëndësishme për shëndetin. Këtoperime janë unike sepse përmbajnë komponime sulfuroze të quajtura glukozinolate, dhe hulumtimi tregon se glukozinolatet kanë mundësi të luftojnë stresin.

Haribo

Sheqernat e përpunuara janë faktori kryesor që ndikon në dëmtin e shëndetit. Shumica e njerëzve i hanë shumë shpesh haribot pa kuptuar se po e teprojnë. Përveçse shkaktojnë shumë sëmundje, ky sheqer i përpunuar dëmton jashtëzakonisht shumë edhe dhëmbët.

Përfundimi

Lajmi i mirë është se sëmundja e tiroideve nuk duhet të ndërhyjë shumë me dietë normale. Rëndësia e shmangies së ushqimit të shpejtë dhe të përpunuar, si dhe sheqerit të tepërt nuk është i ri sepse zbatohet për të gjithë ata që shpresojnë për shëndetin e mirë. Gruri është i rëndësishëm vetëm për të shmangur nëse keni diagnostikuar sëmundjen celiac, dhe një test i thjeshtë i gjakut mund ta përcaktojë atë.

Sugjerohet të të gatuani sa më shumë në shtëpi, duke eleminuar të gjithë ushqimet e mësipërme që nuk i bëjnë mirë shëndetit nëse vuani nga gjëndrrat tiroide. Për fat të mirë, tiroidet trajtohen lehtësisht me ilaçe dhe sapo të stabilizoheni bëni kujdes sërish nëmënyrë që mos ju krijohen sërish.