7 destinacione perfekte për udhëtime pranverore

Është ajo kohë e vitit kur trupat dhe mendjet tona fillojnë të bërtasin për pushime, duke lëshuar një dëshirë të thellë për t’u shkrirë nga të ftohtit dimëror dhe të gjitha ngarkesat që vijnë me të.

Ndërsa ne do të argumentonim se nuk ka kurrë një periudhë të keqe të vitit për të rezervuar atë biletë avioni – pranvera 2024 duket si një periudhë veçanërisht e mirë.

Kjo për shkak se tarifat ajrore po bëhen shumë më të përballueshme në krahasim me vitin e kaluar; biletat mesatare të fluturimeve për muajin mars janë ulur me 3% krahasuar me vitin 2023, dhe biletat e avionëve të prillit janë 8% më të lira se vitin e kaluar, sipas të dhënave nga faqja e kërkimit të udhëtimeve Kayak.

Ndërsa biletat e fluturimit janë ulur në të gjithë bordin, disa destinacione ofrojnë një ofertë më të mirë se të tjerët. Pavarësisht nëse dëshironi një arratisje në plazh ose keni nevojë për një vizitë në qytet për të thithur artin dhe kulturën, ka destinacione pranverore të përballueshëme për ju të cilat janë:

1-Nashville, Tenesi

2-Belize City, Belize

3-Montreal, Kanada

4-Guadalajara, Meksikë

5-Tampa, Florida

6-Shën Thomas, Ishujt e Virgjër të SHBA

7-Vankuver, Kanada