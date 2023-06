Më pak nga sa e mendoni, kjo është sasia e pastës që ju duhet për të larë dhëmbët

Nëse e vendosni pastën në furçë në mënyrë që të mbulohet plotësisht, përgatituni për një surprizë: kërkon shumë më pak, të paktën kështu thotë dentisti doktor Gao Jye Teh, nga Anglia. Ai u tregon mbi 12 milionë ndjekësve të tij se sa pastë dhëmbësh duhet të vendosin në furçë.

Për ata më të vjetër se tre vjet, sasia e bizeles është e mjaftueshme dhe nëse nuk e keni vënë re, kjo masë shpesh tregohet në vetë pastat e dhëmbëve. Ai shtoi se kushdo që thotë se duhet më shumë gënjen. Gjithashtu sqaron se çdo gjë më shumë se masa e përcaktuar është rrezik për fëmijët, dhëmbët e përhershëm të të cilëve ende nuk janë zhvilluar plotësisht.

“Çështja është fluori, i cili kur gëlltitet në sasi të mëdha mund të shkaktojë një gjendje kozmetike të quajtur fluorozë dentare në dhëmbët në zhvillim dhe mund të jetë e lehtë, kështu që do të shfaqen vetëm njolla të verdha ose kafe, deri në probleme më të dukshme”, shpjegon doktori. Ky përbërës është i rëndësishëm në parandalimin e kariesit, siç dëshmohet nga studimet që pretendojnë gjithashtu se një pastë që nuk e përmban nuk do të parandalojë shfaqjen e kariesit.

Dentisti Geoffrey Morris konfirmon pozicionin e kolegut të tij dhe shton se sasia e rekomanduar e pastës për të rriturit është sa një bizele në një furçë me qime të buta. Për fëmijët nën 3 vjeç mjafton që pasta të “lyhet” në furçë që të mos e gëlltisin. Dhëmbët e fëmijëve duhet të lahen sapo të dalin dhëmbët e parë, pra rreth muajit të gjashtë të jetës.

Nëse përdorni më pak pastë se sasia e rekomanduar, mund të harroni edhe përfitimet e saj sepse nuk do të jetë në gjendje t’i mbrojë dhëmbët siç duhet sepse do të ketë shumë pak fluor dhe “shkumë” që do të ndihmojë në pastrimin e duhur të dhëmbëve. Mjeku ofron një këshillë tjetër: Pasi të keni pastruar dhëmbët, thjesht pështyni pjesën e tepërt dhe mos e shpëlani me ujë, sepse përbërësit kërkojnë pak kohë për të funksionuar.