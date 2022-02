5 shenjat e Horoskopit që nuk e harrojnë lehtë ish-in

Ashtu si me shumë gjëra, astrologjia ka të bëjë shumë me mënyrën se si ne i përpunojmë përvojat tona të jetës. Disa shenja të Horoskopit i ndjek e kaluara, ata janë të mbërthyer në kujtime. Si mund ta shihni të tashmen ose të ardhmen nëse e kaluara merr kaq shumë nga fokusi dhe energjia juaj?

Kur nuk mund të largohemi nga e kaluara e një marrëdhënieje, kjo ka të bëjë me gjërat që na kanë ndodhur dhe mënyrën se si i kemi trajtuar ato në atë moment. A jemi përballur me to kokë më kokë apo jemi përpjekur t’i shmangim?

5 shenjat e mëposhtme të Horoskopit jetojnë të lidhura me të kaluarën e një marrëdhënieje dhe ndonjëherë e kanë të vështirë të përballen me të tashmen.

Gaforrja

Gaforret shpesh e kanë të vështirë të heqin dorë nga e kaluara e tyre, gjë që e bën të vështirë për ta të ecin përpara. Kur e kaluara projektohet në një pozicion të spikatur, ajo mund të përjashtojë mundësitë në të tashmen. Ndonjëherë Gaforret, nëse i bëhet keq në një marrëdhënie, nuk janë në gjendje t’i besojnë shpejt një personi të ri, qëllimet e të cilit nuk janë të qarta.

Akrepi

Akrepat që janë të përhumbur nga e kaluara e tyre priren të bëjnë krahasime të vazhdueshme me të tashmen dhe të shkuarën. Nëse partneri i ri i trajton gjërat ndryshe nga i pari, ai mund t’i duket Akrepit më pak i aftë dhe i denjë se ai që kishte më parë. Kjo krijon një mjedis negativ si për partnerin ashtu edhe për Akrepin.

Partneri nuk e di se çfarë po ndodh në kokën e Akrepit, por mund të ndiejë se po dështon disi.

Peshqit

Peshqit kanë shumë keqardhje dhe këto keqardhje mund të ndikojnë në vetëvlerësimin e tyre në mënyra negative. Ata shpesh do të ndiejnë pendim për gjërat që mund të kishin bërë më mirë, për mënyrën se si mund të kishin vepruar ose për mënyrën se si mund të kishin shpëtuar një marrëdhënie.

Peshqit e dinë se nuk mund ta ndryshojnë të kaluarën, por kjo nuk i pengon ata të përpiqen.

Peshorja

Është e vështirë të emocionohesh për të tashmen kur je gjithmonë duke kujtuar të shkuarën. Peshorja ka kujtime të mrekullueshme, diçka që është edhe e mirë edhe e keqe. Është mirë kur kujtojnë ditëlindjet dhe përvjetorët, por keq kur kujtojnë gjërat e ëmbla që bëri dashuria e tyre e parë ose sa keq e trajtuan ish-in.

Kur Peshorja është e përhumbur nga e kaluara e tyre, ata priren t’i vlerësojnë marrëdhëniet e tyre të kaluara më shumë se ato aktuale.

Bricjapi

Ndonjëherë Bricjapi ruan lavdinë e tij të humbur. Mund t’i duket atij se gjërat më të mira kanë ndodhur tashmë dhe se ata nuk do të ndjejnë kurrë të njëjtën shkëndijë dashurie që ndjenin më parë. Ose, ata në thelb mund të kenë frikë nga ndryshimi, kështu që ata i qëndrojnë të kaluarës si një mënyrë për të përballuar.

Nëse ata mund të mësojnë nga mësimet e së kaluarës dhe të përdorin informacionin për t’i ndihmuar tani, shikimi prapa mund të jetë i dobishëm.