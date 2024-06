“5 flamujt e kuq”, si ta kuptoni se po bisedoni me një stalker

Vera është par excellence stina e flirtit dhe romancës. Në ditët e sotme, qasja ballë për ballë ndaj dashurisë është zhdukur, kështu që shumica e njerëzve takohen përmes aplikacioneve.

Por eksperti i privatësisë, Trevor Cooke, në websajtin e teknologjisë dhe stilit të jetesës, EarthWeb, paralajmëron njerëzit që të mos lejojnë që nevoja dhe dëshira e tyre për një partner t’i shpërqendrojnë ata që të mos dallojnë shenjat treguese se personi me të cilin po bisedojnë është një përndjekës i mundshëm.

Lexoni shenjat më poshtë:

Këmbëngulje agresive

Një burrë që shkon pas asaj që dëshiron mund të jetë i admirueshëm, veçanërisht nëse takimi juaj i pëlqen të shprehë me forcë dhe këmbëngulje interesin e tij. Për shumë beqarë që duan të qetësohen, ata që duan të ndjekin. Por kur flirtimi kthehet në këmbëngulje agresive, atëherë gjërat mund të bëhen shqetësuese.

“Nëse personi me të cilin jeni duke folur ose me të cilin jeni në një lidhje dërgon vazhdimisht mesazhe, edhe pasi keni thënë se jeni i zënë ose keni nevojë për hapësirë, kjo mund të tregojë një obsesion jo të shëndetshëm”, tha eksperti me Mirror. “Kjo sjellje mund të përshkallëzohet në një nevojë të pandërprerë për të komunikuar, duke ju bërë të ndiheni të bllokuar.”

Sjellje e paparashikueshme

Kur një takim ka luhatje të paparashikueshme të humorit, nuk duhet t’i injoroni ato, sepse kjo sjellje mund të tregojë “shenja të rëndësishme paralajmëruese”. Cooke pranoi se nëse veprimet e një personi ndryshojnë në mënyrë drastike nga dashuri në armiqësore – ose nëse reagojnë në mënyrë disproporcionale ndaj një çështjeje të vogël – kjo mund të çojë në një “sjellje më të rrezikshme, të paqëndrueshme”.

Takime të pajustifikuara

Nëse dikush që keni takuar në një aplikacion takimesh dhe jeni marrë vesh me internetin vazhdon të shfaqet rastësisht (pa i thënë se ku t’i gjejë) në vendet ku shkoni – është një flamur i kuq i dukshëm që keni të bëni me një përndjekës.

Njerëzit duhet të dinë se ndjekësi mund të gjurmojë lëvizjet e tyre, gjë që është “një shkelje e qartë e privatësisë dhe një kërcënim potencial për sigurinë e tyre “, tha eksperti.

Pyetje ndërhyrëse

Një nga parimet bazë të takimit është bërja e pyetjeve, por ka një mënyrë për t’i bërë ato pa u dukur ndërhyrës apo edhe kërcënues për personin tjetër. Supozoni, për shembull, se takimi juaj bën pyetje që ju bëjnë të ndiheni të pakëndshëm ose të duken ndërhyrës, të tilla si rutina juaj e përditshme, situata juaj e jetës, gjendja juaj financiare ose marrëdhëniet tuaja të kaluara. Në këtë rast, gjeni një rrugëdalje nga biseda. Mund të mbledhë informacione për t’ju manipuluar “, rekomandon eksperti.

Tensionet e kontrollit

Një person kontrollues do të kërkojë të dijë se ku jeni në çdo kohë, me kë e kaloni kohën tuaj të lirë dhe të diktojë se si duhet ta përdorni kohën tuaj.

“Çdo sjellje që kërkon të kufizojë autonominë tuaj ose t’ju izolojë nga miqtë dhe familja juaj është një flamur i madh i kuq,” paralajmëroi eksperti i privatësisë.