5 arsyet pse duhet të hani çdo ditë mandarina

Ekspertët këshillojnë që të konsumoni mandarina sa më shpesh, nëse është e mundur çdo ditë.

Para së gjithash, është e rëndësishme të sqaroni se si mund të zgjidhni më lehtë mandarina cilësore dhe të shijshme, sepse sipas këshillës së ekspertëve, mandarina që është më e rëndë përmban më shumë ujë dhe lëng, transmeton portal arbresh.info

Ato janë të pasura me vitamina A, B dhe C, kalium, acid folik, magnez, kalcium dhe hekur dhe kjo është arsyeja se pse ato janë të nevojshme në kohën kur gripi është në ajër.

100 gramë mandarina përmban rreth 30 miligramë vitaminë C, e cila plotëson një të tretën e nevojave ditore për këtë lëndë ushqyese.

Nëse keni probleme me tretjen – shtoni konsumin e mandarinave. Gjegjësisht, ata kanë një rrjet fijor të bardhë që ndihmon dhe shpejton shumë punën e sistemit të tretjes.

Mandarina ndihmon edhe me stresin sepse ato kanë një efekt relaksues në sistemin nervor. Nëse e gjeni veten në një situatë ankthi ose keni probleme me ngërçe të dhimbshme – hani mandarina!

Mandarinat janë të mira është për zemrën dhe për sistemin kardiovaskular, sepse ato janë një burim i mirë i kaliumit, i cili ul presionin e gjakut dhe normalizon ritmin e zemrës. Përveç kësaj, mandarina përmban lëndë ushqyese që parandalojnë akumulimin e kolesterolit të keq në arteriet, të cilat përndryshe mund të çojnë në një sulm në zemër.

A e dini se mandarina mund të ndihmojë edhe për lëkurën?

Merrni katër feta mandarinë, hiqni farat dhe përziejini së bashku me pak kos dhe një lugë mjaltë. Më pas aplikojeni në lëkurën e fytyrës dhe qafës dhe lëreni për 10-20 minuta. Maska do të rinovojë lëkurën tuaj dhe do t’i japë asaj një pamje më të shëndetshme dhe më rrezatuese, dhe rekomandohet që ta përdorni maskën dy herë në javë.