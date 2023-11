4 nëntor kthimi i Saturnit retrogradë! Shenjat e Horoskopit që përballen me vështirësi

Disa shenja të zodiakut do të ndikohen në mënyrë dramatike nga kthimi i Saturnit retrogradë në lëvizje të drejtpërdrejtë më 4 nëntor.

Që nga marsi i vitit 2023, Saturni është në shenjën e zodiakut të Peshqve dhe do të qëndrojë atje deri në vitin 2026. Ky tranzit është një kohë për të mësuar mësime të reja dhe duke qenë se në astrologji Saturni tradicionalisht lidhet me disiplinën, rendin dhe karmën, ky planet është përgjegjës për t’ju treguar se si mund të punoni me veten tuaj.

Saturni është i drejtë dhe nuk do të tolerojë padrejtësi, ndërsa Bricjapët e dinë mirë këtë tipar të planetit të tyre sundues. Kur një planet fillon lëvizjen retrogradë, kjo do të thotë se nuk po lëviz në rrugën e vet tradicionale. Çdo planet ndikohet ndryshe nga periudha retrogradë.

Në të njëjtën kohë, Saturni retrogradë është një kohë për mësime dhe teste, të cilat përsëriten derisa të mësohen mësimet. Saturni retrogradë filloi më 17 qershor dhe do të përfundojë më 4 nëntor, ndërsa katër shenjat e mëposhtme do ta kenë efektin më dramatik të kthimit nga lëvizje retrogradë në lëvizje të drejtpërdrejtë.

Dashi

Saturni retrogradë është një provë e vështirë për përfaqësuesit e Dashit. Dashi, i mësuar me një mënyrë jetese aktive, duhej të ngadalësohej pak dhe të zhytej në botën e fantazisë për të kuptuar se çfarë saktësisht i tërheq atje. Saturni u përpoq të tregonte se në cilat fusha ju mungon kontrolli. Përdorni mësimin e Saturnit retrogradë për të bërë një plan për ta përmirësuar jetën tuaj.

Binjakët

Përfaqësuesit e Binjakëve presin ndryshime në punën e tyre. Qasja ndaj punës do të ndryshojë, mund të ngarkoheni me shumë detyrime dhe nuk e keni të lehtë t’i përballoni ato. Gjatë lëvizjes retrogradë të Saturnit, mund të kishit mësuar një mësim të vogël, por të dobishëm për qëndrimin tuaj ndaj punës. Ky mësim do të thotë shumë në karrierën tuaj.

Virgjëresha

Prania e Saturnit është një provë e forcës për Virgjëreshat, por ndryshe nga Dashi, ju ndihmon të zbusni tundimet. Tema e marrëdhënieve emocionale ka qenë e rëndësishme për ju muajt e fundit. Keni pasur pak pushim gjatë lëvizjes retrogradë të Saturnit, për të vendosur drejt prioritetet e marrëdhënies suaj dhe mendoni se çfarë ju ka ndodhur gjatë kësaj periudhe, gjë që do t’ju ndihmojë të mos lëndoheni.

Peshqit

Ju mund të ndiheni sikur keni peshën e botës mbi supet tuaja. Mësimi më i rëndësishëm i lëvizjes retrogradë të Saturnit për ju është ripërtëritja e vetëdijes. Saturni ju ka ‘nënshtruar’ ndaj testeve të ndryshme në mënyrë që në fund t’i tregoni botës një version tjetër të vetes, më të pjekur, me më shumë respekt për veten.